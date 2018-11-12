Zeki Aygün büyükşehire aday oldu

AKP’de 5 Kasım Pazartesi günü başlayan belediye başkan aday adaylığı süreci normalde 12 Kasım Pazartesi itibarı ile son bulacaktı. Ancak genel merkezden gelen bilgilere göre bu başvuru süreci uzatıldı. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan aday adaylığı için başvuru yapacağını açıklayan iki isim de bugün başvurusunu yaptı. AKP İl eski Başkanı Mahmut Civelek, bugün saat 13:00’te Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan aday adaylığı için il teşkilatına giden resmi olarak başvurusunu yapmıştı. AKP Kocaeli eski Milletvekili ve eski MKYK üyesi Zeki Aygün ise, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan aday adaylığı için resmi başvurusunu Ankara’da AKP Genel Merkez’e yaptı. Selin BECER

ZEKİ AYGÜN KİMDİR?

22 Temmuz 1953’te Kocaeli Derince ilçesinde doğdu. İstanbul Yıldız Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik Mühendisliği Bölümünde lisans eğitimini tamamladı. Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği ( MÜSİAD)’da kuruluşundan itibaren çeşitli görevler üstlendi. Kuruluşunda yer aldığı AKP Kocaeli teşkilatlarında; AKP Kocaeli Kurucu İl Yönetim Kurulu Üyeliği, AKP Kocaeli Siyasi ve Hukuki İşlerden Sorumlu İl Başkan Yardımcılığı, AKP Kocaeli Teşkilatlardan Sorumlu İl Başkan Yardımcılığı, AKP Kocaeli İl Başkanlığı görevlerinde bulundu. 24.25 ve 26. Dönem Ak Parti Kocaeli Milletvekili olarak TBMM’de görev yaptı. TBMM Çevre Komisyonu ve Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Üyeliklerinde bulundu. Evli ve 3 çocuk babası.