Yasin Özlü, Başiskele için aday oldu

AKP’de aday adaylık başvuruları tüm hızıyla devam ediyor. Ulaşım Park A.Ş. Genel Müdürü Yasin Özlü, Başiskele Belediye Başkanlığı için bugün resmen aday adayı oldu. Özlü, Başiskele İlçe Teşkilatına giderek, başvuru dosyasını Başkan Mustafa Koral’a teslim etti.

YASİN ÖZLÜ KİMDİR?

1980 yılında Yuvacık’da doğdu. İlkokulu Yuvacık’ta tamamlandı. Ortaokul ve liseyi İzmit’te okuyan Mehmet Yasin Özlü Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü’nden mezun oldu. Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Bölümünden Yüksek Lisansını tamamladı. AK Parti Kocaeli İl Gençlik Kolları Başkanlığı ve İl Yönetim Kurulu Üyeliklerinde bulundu. Belde A.Ş. Gülenyüzler Müdürlüğü görevi yaptı. Ardından Gebze Bölgesi Özel Kalem Müdürü iken Antikkapı A.Ş Genel Müdürlüğü görevine getirildi. Hali hazırda 2015 yılında kurulan UlaşımPark A.Ş. Genel Müdürlüğü görevini yürüten Özlü aynı zamanda Kağıtspor Kulübü ve Türkiye Atletizm Federasyonu Yönetim Kurulu üyesidir. Evli ve 3 çocuk babasıdır. Selin BECER