Doğan, sözünü tuttu

YOĞUN KATILIM

İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan’ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen açılış törenine Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, AK Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, AK İl Başkanı Abdullah Eryarsoy, AK Parti İzmit İlçe Başkanı Hasan Ayaz, Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, Dilovası Belediye Başkanı Ali Toltar, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Genel Başkanı İsmail Emanet, AK Parti İlçe Kadın Kolları Başkanı Betül Yazıcı, İzmit İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Akmanşen, TÜGVA İl Temsilcisi Muhammet Hanefi Akbulut, TÜGVA İzmit Temsilcisi Fatih Sultan Öztel, belediye meclis üyeleri, muhtarlar ile vatandaşlar katıldı.

DOĞAN’A TEŞEKKÜR

Açılış töreninde konuşan TÜGVA İl Temsilcisi Muhammet Hanefi Akbulut, “bize bu güzel eseri kazandıran İzmit Belediye Başkanımız Dr. Nevzat Doğan ve ekibine teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Şuanda 140 kardeşimiz yurdumuzda barınıyor ve eğitim öğretim anlamında da ciddi destekler alıyorlar” dedi. TÜGVA Genel Başkanı İsmail Emanet de “ 404 ilçede gençlerimize her alanda destek oluyoruz. Yurt sayılarımızı arttırdık. Yüzde 90 oranında yurtlarımız dolu. Yurtlarımız öğrencilerimiz için ikinci bir yuvadır. Bizlerden desteklerini esirgemeyen İzmit Belediye Başkanımız ve ekibine teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

HEYECANLI VE MUTLUYUM

İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan da açılışta bir konuşma yaparak, “heyecanlı ve mutluyum. Geleceğe umutla bakmamız anlamında bu çalışmalar önemli. İzmit Belediyesi gençlik alanında çok önemli çalışmalar yapıyor. 5 gençlik merkezimiz var. Sarısu Gençlik Kampı, bisiklet dağıtımları, basketbol topu dağıtımları, yarı olimpik havuzumuz var. Genç Girişimciler Merkezimiz, 3 D Yazıcı ve Tasarım Merkezimiz hep gençlere hizmet için var.

İLHAM KAYNAĞIMIZ ERDOĞAN

Gönüllü olarak bu işleri yapan sivil toplum kuruluşlarımızın ayrı değeri var. Devletin elinin uzanamadığı yerlere uzanıyor. Geleceğimiz adına umutla doluyuz. Gençlerimiz bizden daha iyi yetişecek. Hem ilçemizde, hem ilimizde güzel bir işbirliğimiz var. Bizim ilham kaynağımız gençleri her zaman ön plana çıkaran, liderimiz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın ifade ettiği gibi yeni Fatihler, yeni Abdülhamitler yetişmesi adına bir damla katkımız olsun istedik. Burada kalacak kardeşlerimizin yuva sıcaklığında ve kazanımlarını arttırmalarını diliyorum. 2053 ve 2071 Türkiye’sinin aktörleri olmasını temenni ediyorum” dedi.

BURALAR TÜRKİYE’NİN VİTRİNİ

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu da “ bu projeler Türkiye’nin vitrinleri. Vakıflarımız gençler için güzel çalışmalar yaptı. Vakıf medeniyeti çok önemlidir. Buralar bir hayat mektebi ve önemsiyoruz. İzmit Belediye Başkanımız ve ekibine böyle güzel bir hizmeti kazandırdığı için teşekkür ediyorum. Neslimize sahip çıkmalıyız. Buralarda öyle gençler yetişecek ki bizim yaptıklarımızın çok daha güzelini yapacaklar. Bizim asıl hedefimiz bu” diye konuştu. AK Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, da konuşmasında “Biz vakıf medeniyetiyiz. Bu kuruluşlar çok önemli. Bu kurumlarda, bu vakıflarda yeni Recep Tayyip Erdoğan’lar yetişecek. Böyle güzel bir şehirde, böylesine güzel hizmetler kazandıran belediye başkanlarıyla çalıştığım için gurur duyuyorum” dedi. Konuşmaların ardından dualarla öğrenci yurdunun açılışı yapıldı.

Tepeköy Mahalle Konağı yanında 3 bin 200 metrekarelik bir alan üzerine 5 katlı olarak yapılan öğrenci yurdunda 3 ve 4 kişilik odalar, her bir odada banyo, etüt odaları, mescit, çok amaçlı salon, restoran, çamaşır odası, güvenlik birimleri ve idari teknik ofisler bulunuyor. 150 öğrenci kapasiteli yurdun yaklaşık olarak 3 milyon liraya mal oldu.