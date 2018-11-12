İzmit Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü tarafından Yenimahalle’de hazine arazisine kaçak olarak yapılan yapı yıkıldı. Yenimahalle Senem Sokak’ta hazine arazisine kaçak olarak yapı yapıldığı ihbarını alan Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri hemen harekete geçtiler. Yapılan kontrolde söz konusu yerde kaçak yapı yapıldığının tespit edilmesi üzerine 775 sayılı Gecekondu Yasası’nın 18’inci maddesine istinaden işlem başlatıldı ve geniş güvenlik önlemleri altında yap iş makinesi yardımıyla yıkıldı. Belediye yetkilileri, vatandaşların zor durumda kalmamaları için kaçak olarak yapı yapmamaları konusunda uyardılar.
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Kaçak yapıya sıkı denetim
İzmit Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü kaçak yapılaşmaya sıkı denetim getirdi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz