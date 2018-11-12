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Kaçak yapıya sıkı denetim

İzmit Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü kaçak yapılaşmaya sıkı denetim getirdi.

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İzmit Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü tarafından Yenimahalle’de hazine arazisine kaçak olarak yapılan yapı yıkıldı. Yenimahalle Senem Sokak’ta hazine arazisine kaçak olarak yapı yapıldığı ihbarını alan Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri hemen harekete geçtiler. Yapılan kontrolde söz konusu yerde kaçak yapı yapıldığının tespit edilmesi üzerine 775 sayılı Gecekondu Yasası’nın 18’inci maddesine istinaden işlem başlatıldı ve geniş güvenlik önlemleri altında yap iş makinesi yardımıyla yıkıldı. Belediye yetkilileri, vatandaşların zor durumda kalmamaları için kaçak olarak yapı yapmamaları konusunda uyardılar.

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