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Zeytinoğlu: “Cari açık düşmeye devam edecek”

KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, Merkez Bankası tarafından açıklanan cari işlemler dengesini değerlendirdi.

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Eylül ayında cari fazla verilmesinde dış ticaret açığındaki daralmayla birlikte turizm gelirlerinin katkısının görüldüğünü söyleyen Zeytinoğlu Kurun yükselmesi ihracatta çok olumlu bir ivmelenme sağladı. İthalatın da gerilemesinin yine kurlara bağlı olduğunu düşünüyoruz. Dolayısıyla eylülde dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre 5.9 milyar dolar iyileşme gösterdi. Turizm gelirlerinden de geçen yılın aynı döneminin üzerinde bir katkı geldi. Tüm bunlar eylül ayında da cari fazla verilmesini sağladı. dedi. Dış ticaret performansına bağlı olarak ekimde de cari fazla beklediklerini söyleyen Zeytinoğlu Ekim ayında dış ticaret açığı yüzde 92 oranında geriledi. Dış ticaret açığındaki bu gerileme cari açığa da olumlu yansıyacaktır. Önümüzdeki aylarda yıllık cari açıktaki gerilemenin devam edeceğini bekliyoruz. dedi.

Bugün 15:01 TSİ - Ekonomi

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