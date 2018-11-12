Gebze’de GebKart uygulaması

İhtiyaç sahibi vatandaşlara farklı kalemlerde yardımlarını sürdüren Gebze Belediyesi , Sosyal Yardım Amaçlı Gıda Kartı hizmeti de sunuyor. Gebze’de hizmette devamlılık esası uyarınca 2015 yılından beri uygulanan sosyal yardım amaçlı gıda kartı alımı ihalesi her yıl rutin olarak 12 aylık bir zaman dilimi için gerçekleştiriliyor. Dar gelirli vatandaşların bir yıl boyunca temel gıda ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için başlatılan hizmeti 2019 yılında da ilçe genelinde aksatılmadan verilmeye devam edecek.

Sosyal Yardım Amaçlı Gıda Kartı’ndan yararlanmak isteyen ihtiyaç sahibi vatandaşların kent meydanında bulunan Gebze Kültür Merkezi kompleksi içerisindeki Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğüne şahsen başvurmaları gerekiyor.