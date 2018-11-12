İstanbul Havalimanı inşaatında 6 aydır taşeron olarak çalışan 32 yaşındaki Seyithan Kaya isimli işçi dün 15 metre yükseklikten merdiven boşluğuna düşerek yaşamını yitirdi. Darıca’da oturan Seyithan Kaya'nın 4 çocuk babası olduğu öğrenildi. Kaya'nın cenazesi Darıca Yunus Emre Camii’nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Balçık Mezarlığı'nda toprağa verildi.
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Havalimanı inşaatında çalışan işçi yaşamını yitirdi
İstanbul Havalimanı inşaatında çalışan Darıcalı Seyithan Kaya isimli işçi 15 metre yükseklikten merdiven boşluğuna düşerek yaşamını yitirdi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz