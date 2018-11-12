Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 16:09 TSİ- Asayiş ( G : Bugün 16:10 TSİ )

Çocuk parkı alev alev yandı

Başiskele'de kültür merkezi bahçesinde bulunan ve kendini bilmez şahıslar tarafından 3. kez ateşe verilerek çocuk parkı alev alev yandı. Parkı kül olmaktan itfaiye ekipleri kurtardı.

mask
mask
mask
Haber albümü için resme tıklayın

Olay, gece saatlerinde Kocaeli’nin Başiskele ilçesi Fatih Mahallesi Hoca Ahmet Yesevi Caddesi Gizem Sokak’ta bulunan Başiskele Belediyesi Kültür Merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre kültür merkezinin bahçesinde bulunan parktaki çocuk oyun gruplarında henüz öğrenilemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangında oyun grupları alev topuna döndü. Olayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Çıkan yangında oyun grupları kullanılamaz hale gelirken, aynı parktaki ürünlerin daha önce 2 defa daha kimliği belirlenemeyen şahıslar tarafından yakıldığı öğrenildi. Polis, yangının sebebinin belirlenmesi için inceleme başlattı.

Bugün 16:09 TSİ İHA Kocaeli- Asayiş

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Başiskele Belediyesi'nin hizmetlerinden memnun musunuz?
Sırtından vuruldu, sığındığı bahçede öldü mask
Sırtından vuruldu, sığındığı bahçede öldü
İki otomobil kafa kafaya çarpıştı mask
İki otomobil kafa kafaya çarpıştı
Banka güvenlikçisi kulübede intihar etti! mask
Banka güvenlikçisi kulübede intihar etti!
Tarihi mezar hakkında inceleme başlatıldı mask
Tarihi mezar hakkında inceleme başlatıldı
Komşu kızına aşk mektubu yazan 70’lik dede gözaltına alındı mask
Komşu kızına aşk mektubu yazan 70’lik dede gözaltına alındı
Pazarcılar, Suriyeliler ile birbirine girdi! mask
Pazarcılar, Suriyeliler ile birbirine girdi!
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 3 B
Kocaeli’nin en genç adayı İzmit’ten mask
Kocaeli’nin en genç adayı İzmit’ten
Polisan, Gebze'deki fabrikasında toplu işçi çıkarımı yapılacağını açıkladı mask
Polisan, Gebze'deki fabrikasında toplu işçi çıkarımı yapılacağını açıkladı
Meteoroloji uyardı! Yağışlar geri geliyor mask
Meteoroloji uyardı! Yağışlar geri geliyor
Banka güvenlikçisi kulübede intihar etti! mask
Banka güvenlikçisi kulübede intihar etti!
Kocaelili gençten Ata'ya çirkin hakaret mask
Kocaelili gençten Ata'ya çirkin hakaret
Komşu kızına aşk mektubu yazan 70’lik dede gözaltına alındı mask
Komşu kızına aşk mektubu yazan 70’lik dede gözaltına alındı

GALERİ

Dakika 9.05'te ATA'mızı andık mask
Dakika 9.05'te ATA'mızı andık
Kocaelispor hakeme takıldı: "0-0" mask
Kocaelispor hakeme takıldı: "0-0"
Citroen, Çimenler uzmanlığına emanet mask
Citroen, Çimenler uzmanlığına emanet
"Ölümsüz Kahraman" mask
"Ölümsüz Kahraman"
80 yıldır aynı özlem! mask
80 yıldır aynı özlem!
Kocaeli'de 09.05'te hayat durdu mask
Kocaeli'de 09.05'te hayat durdu
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL