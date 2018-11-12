Çocuk parkı alev alev yandı

Olay, gece saatlerinde Kocaeli’nin Başiskele ilçesi Fatih Mahallesi Hoca Ahmet Yesevi Caddesi Gizem Sokak’ta bulunan Başiskele Belediyesi Kültür Merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre kültür merkezinin bahçesinde bulunan parktaki çocuk oyun gruplarında henüz öğrenilemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangında oyun grupları alev topuna döndü. Olayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Çıkan yangında oyun grupları kullanılamaz hale gelirken, aynı parktaki ürünlerin daha önce 2 defa daha kimliği belirlenemeyen şahıslar tarafından yakıldığı öğrenildi. Polis, yangının sebebinin belirlenmesi için inceleme başlattı.