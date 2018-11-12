İzmit’e ilk kadın aday adayı

Mart 2019’da yapılacak yerel seçimler için AKP aday adayları başvurularına devam ediyor. 2001 yılında İl Kadın Kolları başkanı olan Hülya Nergis’in yönetiminde yer alan İl Kadın Kolları Sekreteri olarak göreve başlayan Hicran Bozkurt, İzmit Belediye Başkan aday adaylığı için başvuru belgesini Seçim Komisyonu Başkanı Rıfak Akbaş’a teslim etti. İzmit belediye başkanlığı için ilk kadın aday adayı olan Bozkurt’un açıklamasına çok sayıda partili katıldı.

BURADA EKMEK YEDİM

Aday adaylığı açıklamasında konuşan Hicran Bozkurt, “1994 yılında İzmit’e geldiğimde buradan nasıl geri dönebilirim diye düşünmüştüm ama burası bana yurt oldu. Burada ekmek yedim, buraya hizmet etmek istiyorum. Kadınlar ve çocuklar için bir şeyler yapmak istiyorum bundan dolayı İzmit’e kadın eli değmesi için bu göreve talip oldum” diye konuştu. Selin BECER

HİCRAN BOZKURT KİMDİR?

1975 Ankara doğumlu. Kocaeli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü mezunu. 1997 yılından beri ABM Mühendislik Firmasının yönetim kurulu başkanlığını yürütüyor. Halen Marmara İş Sağlığı Güvenliği ve Test Türk AŞ de kurucu yönetim kurulu üyeliğini sürdürüyor. 1 kız çocuğu annesi. Ayrıca Hicran Bozkurt 2015 yılında Kocaeli’de yılın iş kadını seçilmiştir.