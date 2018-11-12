Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 17:17 TSİ- Siyaset ( G : Bugün 17:32 TSİ )

Ali Korkmaz’dan davullu zurnalı adaylık!

AKP İzmit eski İlçe Başkanı Ali Korkmaz, İzmit Belediye Başkan aday adaylığı için resmi başvurusunu yaptı. İlçe binasına davul zurna eşliğinde gelen Korkmaz’ın açıklamasına çok sayıda partili katıldı.

mask
mask
mask
+5
Haber albümü için resme tıklayın

AKP İzmit eski İlçe Başkanı Ali Korkmaz, İzmit Belediye Başkan aday adaylığı için resmi başvurusunu yaptı. Korkmaz, başvuru dosyasını Seçim Komisyonu Başkanı Rıfat Akbaş’a teslim etti. Davul zurna eşliğinde adaylık açıklaması yapan Korkmaz’a çok sayıda partili destek verdi. Korkmaz’a destek vermeye gelenler arasında Deniz Ticaret Odası Başkanı Vedat Doğusel, Minibüsçüler Odası Başkanı Mustafa Kurt, Türkiye Muhtarlar Derneği Kocaeli Şube Başkanı Vedat Yoldaş ve çok sayıda partili vardı.

BEN ŞEHRİN İNSANLARINI SEVİYORUM

davul-zurna.jpg?

Aday adaylık açıklamasında konuşan AKP İzmit eski İlçe Başkanı Ali Korkmaz, “Bir şehri sevmek ilk önce o şehrin insanlarını sevmekle başlar. Ben bu şehrin insanlarını siyasi görüşüne bakmadan, ayrım yapmadan seviyorum. İşte bugün burada bulunma sebebim de bu güzel insanlara hizmet etme arzusudur. Onlara hizmet etmek için çıktığım bu kutlu yolda beni yalnız bırakmayan, değerli dostlarıma ve hemşehrilerimize teşekkür ederim” dedi.

AK PARTİ BİRLİĞİN PARTİSİDİR

ilce-ici.jpeg?

Mensubu olmaktan gurur duyduğum AK Parti, birlik ve beraberliğin partisidir diyen Korkmaz, “AK Parti, bu ülke insanına yeniden özgüvenini kazandıran partidir. AK Parti, ülkenin bekası için ailesinden, kendi hayatından fedakarlık eden, 24 saat bu ülke için yaşayan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan gibi bir vatan sevdalısının partisidir” diye konuştu.

ÜLKEMİZİN CENNET KÖŞESİ İZMİT

kalabalik-1.jpeg?

Korkmaz, “Ben de bu partinin bir neferi olmaktan, 7 yıl gibi bir süre ilçe başkanı olarak bu şehre hizmet etmekten ve çocuklarıma bu gururu miras bırakmaktan büyük onur duyuyorum. Her zaman sanayi kenti olarak anılan bu şehir, aslında deniziyle, ormanıyla ve özellikle insanıyla yurdumuzun cennet köşelerinden biridir. Bu kutlu göreve talip olurken, bu cennet şehri nasıl daha yaşanabilir kılarız, bugüne kadar yapılan hizmetlere bir tuğla da biz nasıl koyabiliriz, bizler nasıl daha iyi hizmet edebiliriz gayesi içinde olduk. Bu dugularla İzmit Belediye Başkanı aday adayı oluyorum” dedi.

HER SONUÇ BİR BAŞLANGIÇ İÇİNDİR

kalabalik-3.jpeg?

Korkmaz, “Bu kentte doğan, bu kentte büyüyen ve geleceğimizin teminatı gençlerimize yatırım yapmış ve onlar için hep en iyisini istemiş bir kardeşiniz olarak, yedi yıl ilçe başkanlığı görevlerinde bulundum. Bu yedi yıl içerisinde 6 önemli seçim yaşadık. Bu süreçte bayrağımızı hep ileriye taşıdık. Şimdi bu hizmet aşkı ve şehrimize olan sevdamızla yeni hizmetleri hayata geçirmek adına bu önemli göreve talip olduk diyen Korkmaz, “Biz gönüllere dokunmaya, bu şehrin birleştirici gücü olmaya talibiz.  Her sonuç başlangıcın içindedir. Bizler burada yeni bir başlangıç için bulunuyoruz” dedi. Selin BECER

ALİ KORKMAZ KİMDİR?

korkmaz.jpg?

AKP İzmit İlçe Başkanlığı’nı 7 yıl süreyle yapan ve ilçe başkanı olduğu dönemde 3 genel seçim, 1 yerel seçim, 1 Cumhurbaşkanlığı seçimi ve 1 halk oylamasında teşkilatın başında bulunan Korkmaz, geçen yıl bu görevinden ayrılıp il yönetimine girmişti. 1971-İzmit Tepeköy doğumlu Korkmaz, Konya Selçuk Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi’nden 1994 yılında mezun oldu. Bir süre Devlet Okulları’nda Edebiyat Öğretmenliği yaptıktan sonra 16 yıldır kurucusu olduğu eğitim kurumlarında yönetim kurulu başkanlığı yapıyor. Ali Korkmaz Eğitim Kurumları’nda bugün 1700’den fazla öğrenci eğitim görüyor. Korkmaz, evli ve 2 çocuk babası.belge-2.jpg?

Bugün 17:17 TSİ - Siyaset

Muhabir Selin Becer

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Yorumlar

(1)
01

mbzafer yılmaz - senden ne köy olur ne kasaba birader sen öğretmenliğine devam et.

Yanıtla . 0Beğen 12 Kasım 18:51

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.

Anket Başiskele Belediyesi'nin hizmetlerinden memnun musunuz?
Berna Abiş başvurusunu geri çekti mask
Berna Abiş başvurusunu geri çekti
AKP'de bugün kimler başvuru yapacak? mask
AKP'de bugün kimler başvuru yapacak?
Zekeriya Özak, İzmit'e başvuracak mask
Zekeriya Özak, İzmit'e başvuracak
AKP il yönetiminde şok istifa! mask
AKP il yönetiminde şok istifa!
AKP'de başvuru tarihi uzuyor mu? mask
AKP'de başvuru tarihi uzuyor mu?
Hürriyet, staj sigortası mağduriyetini dile getirdi mask
Hürriyet, staj sigortası mağduriyetini dile getirdi
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 3 B
Kocaeli’nin en genç adayı İzmit’ten mask
Kocaeli’nin en genç adayı İzmit’ten
Polisan, Gebze'deki fabrikasında toplu işçi çıkarımı yapılacağını açıkladı mask
Polisan, Gebze'deki fabrikasında toplu işçi çıkarımı yapılacağını açıkladı
Meteoroloji uyardı! Yağışlar geri geliyor mask
Meteoroloji uyardı! Yağışlar geri geliyor
Banka güvenlikçisi kulübede intihar etti! mask
Banka güvenlikçisi kulübede intihar etti!
Kocaelili gençten Ata'ya çirkin hakaret mask
Kocaelili gençten Ata'ya çirkin hakaret
Komşu kızına aşk mektubu yazan 70’lik dede gözaltına alındı mask
Komşu kızına aşk mektubu yazan 70’lik dede gözaltına alındı

GALERİ

Dakika 9.05'te ATA'mızı andık mask
Dakika 9.05'te ATA'mızı andık
Kocaelispor hakeme takıldı: "0-0" mask
Kocaelispor hakeme takıldı: "0-0"
Citroen, Çimenler uzmanlığına emanet mask
Citroen, Çimenler uzmanlığına emanet
"Ölümsüz Kahraman" mask
"Ölümsüz Kahraman"
80 yıldır aynı özlem! mask
80 yıldır aynı özlem!
Kocaeli'de 09.05'te hayat durdu mask
Kocaeli'de 09.05'te hayat durdu
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL