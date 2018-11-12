Ali Korkmaz’dan davullu zurnalı adaylık!

AKP İzmit eski İlçe Başkanı Ali Korkmaz, İzmit Belediye Başkan aday adaylığı için resmi başvurusunu yaptı. Korkmaz, başvuru dosyasını Seçim Komisyonu Başkanı Rıfat Akbaş’a teslim etti. Davul zurna eşliğinde adaylık açıklaması yapan Korkmaz’a çok sayıda partili destek verdi. Korkmaz’a destek vermeye gelenler arasında Deniz Ticaret Odası Başkanı Vedat Doğusel, Minibüsçüler Odası Başkanı Mustafa Kurt, Türkiye Muhtarlar Derneği Kocaeli Şube Başkanı Vedat Yoldaş ve çok sayıda partili vardı.

BEN ŞEHRİN İNSANLARINI SEVİYORUM

Aday adaylık açıklamasında konuşan AKP İzmit eski İlçe Başkanı Ali Korkmaz, “Bir şehri sevmek ilk önce o şehrin insanlarını sevmekle başlar. Ben bu şehrin insanlarını siyasi görüşüne bakmadan, ayrım yapmadan seviyorum. İşte bugün burada bulunma sebebim de bu güzel insanlara hizmet etme arzusudur. Onlara hizmet etmek için çıktığım bu kutlu yolda beni yalnız bırakmayan, değerli dostlarıma ve hemşehrilerimize teşekkür ederim” dedi.

AK PARTİ BİRLİĞİN PARTİSİDİR

Mensubu olmaktan gurur duyduğum AK Parti, birlik ve beraberliğin partisidir diyen Korkmaz, “AK Parti, bu ülke insanına yeniden özgüvenini kazandıran partidir. AK Parti, ülkenin bekası için ailesinden, kendi hayatından fedakarlık eden, 24 saat bu ülke için yaşayan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan gibi bir vatan sevdalısının partisidir” diye konuştu.

ÜLKEMİZİN CENNET KÖŞESİ İZMİT

Korkmaz, “Ben de bu partinin bir neferi olmaktan, 7 yıl gibi bir süre ilçe başkanı olarak bu şehre hizmet etmekten ve çocuklarıma bu gururu miras bırakmaktan büyük onur duyuyorum. Her zaman sanayi kenti olarak anılan bu şehir, aslında deniziyle, ormanıyla ve özellikle insanıyla yurdumuzun cennet köşelerinden biridir. Bu kutlu göreve talip olurken, bu cennet şehri nasıl daha yaşanabilir kılarız, bugüne kadar yapılan hizmetlere bir tuğla da biz nasıl koyabiliriz, bizler nasıl daha iyi hizmet edebiliriz gayesi içinde olduk. Bu dugularla İzmit Belediye Başkanı aday adayı oluyorum” dedi.

HER SONUÇ BİR BAŞLANGIÇ İÇİNDİR

Korkmaz, “Bu kentte doğan, bu kentte büyüyen ve geleceğimizin teminatı gençlerimize yatırım yapmış ve onlar için hep en iyisini istemiş bir kardeşiniz olarak, yedi yıl ilçe başkanlığı görevlerinde bulundum. Bu yedi yıl içerisinde 6 önemli seçim yaşadık. Bu süreçte bayrağımızı hep ileriye taşıdık. Şimdi bu hizmet aşkı ve şehrimize olan sevdamızla yeni hizmetleri hayata geçirmek adına bu önemli göreve talip olduk diyen Korkmaz, “Biz gönüllere dokunmaya, bu şehrin birleştirici gücü olmaya talibiz. Her sonuç başlangıcın içindedir. Bizler burada yeni bir başlangıç için bulunuyoruz” dedi. Selin BECER

ALİ KORKMAZ KİMDİR?

AKP İzmit İlçe Başkanlığı’nı 7 yıl süreyle yapan ve ilçe başkanı olduğu dönemde 3 genel seçim, 1 yerel seçim, 1 Cumhurbaşkanlığı seçimi ve 1 halk oylamasında teşkilatın başında bulunan Korkmaz, geçen yıl bu görevinden ayrılıp il yönetimine girmişti. 1971-İzmit Tepeköy doğumlu Korkmaz, Konya Selçuk Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi’nden 1994 yılında mezun oldu. Bir süre Devlet Okulları’nda Edebiyat Öğretmenliği yaptıktan sonra 16 yıldır kurucusu olduğu eğitim kurumlarında yönetim kurulu başkanlığı yapıyor. Ali Korkmaz Eğitim Kurumları’nda bugün 1700’den fazla öğrenci eğitim görüyor. Korkmaz, evli ve 2 çocuk babası.