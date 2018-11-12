Cemalletin Kaflı, Gebze'ye talip oldu

AKP 25. Dönem Milletvekili Cemalettin Kaflı, 31 Mart seçimleri öncesi AK Parti’den Gebze Belediye Başkanlığı için aday adayı oldu. Kaflı, AK Parti Gebze İlçe Teşkilatına giderek İlçe Başkanı İrfan Ayar'a aday adaylığı dosyasını teslim etti. Aday adaylığı ile ilgili gazetecilere açıklama yapan Kaflı, "Siyasette iyi yol arkadaşları ve iyi yollar edindim. Bu kapsamda ilçe yöneticilği, ilçe başkanlığı ve milletvekilliği gibi çok onurlu görevler yaptım. İddialıyız, inşallah belediye başkanlığı da nasip olacak” dedi.Selin BECER

Cemalletin Kaflı kimdir?



Hukukçu, siyaset adamı, milletvekili. 1971, Üsküdar / İstanbul doğumlu. İlk olarak İstanbul Üniversitesinde TıbbiLaboratuar bölümünü bitirdi. Sonrasında Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. 1996 yılında başladığı Avukatlık mesleğini 19 yıldır sürdürmektedir. AKP Gebze ilçesinde 2 dönem ilçe yöneticiliği, bir dönem ilçe başkanlığı görevini üstlendi. AKP'den 25. Dönem Kocaeli Milletvekili seçilerek TBMM'de yasama çalışmalarına katıldı. Evli ve 2 çocuk babasıdır.