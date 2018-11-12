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Şahin Talus Başiskele'ye talip

AKP Başiskele eski ilçe Başkanı Şahin Talıs, Başiskele Belediye Başkanlığk aday adaylığı başvurusunda bulundu

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Uzun bir zamandır AKP’den Başiskele Belediye Başkan aday adayı olacağı konuşulan isimlerden biri de Eski AKP Başiskele İlçe Başkanı Şahin Talus. Talus bugün ilçe binasına gelerek başvuru dosyasını AKP Başiskele İlçe Başkanı Mustafa Koral'a teslim etti. Bilindiği üzere Talus 24 Haziran seçimlerinde milletvekili aday adayı olmuş ancak 13 kişilik adaylık listesine girememişti

ÖNEMLİ OLAN

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Başvuru sonrasında açıklamalarda bulunan Talus, “Gelen tüm arkadaşlarımıza teşekkür ederim. 24 Haziran seçimlerinde Milletvekili olmak için yola çıkmıştık. Nasip olmadı. Yerel seçimlerde biz oluruz, başkası olur önemli değil. Bize bir görev verilirse yaparız. Önemli olan paritimizin başarışı olması ben gelen herkese teşekkür ederim” dedi. Selin BECER


DR. ŞAHİN TALUS KİMDİR?
1972 doğumlu olan Dr. Şahin Talus, Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni bitirdikten sonra Beykent Üniversitesi’nde Hastane Yönetimi ve İşletme yüksek lisansını yaptı.
Aile Hekimliği, İşyeri Hekimliği ve Diyaliz Hekimliği üzerine eğitim aldı.
11 yıllık Kamu görevi süresince Anne-Çocuk Sağlığı Merkezi, Gölcük SSK Dispanseri ve Gölcük Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcılığı görevlerinde bulundu.
Özel sektörde ilk polikliniğini 1996 yılında Başiskele Seymen’de açtı.
Şu an Gebze, Sakarya ve Gölcük Aile Konak Hastaneleri Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürütmektedir.
Siyasi hayata memurluktan istifa ederek; 2008 yılında AK Parti Başiskele Kurucu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevi ile başladı.
2009-2012 yılları arasında Kocaeli İl Sosyal İşler Başkan Yardımcılığı, 2012-2014 yılları arasında Kocaeli İl İdari İşler ve Mali İşler Başkan Yardımcılığı yaptı.
2014-2018 yılları arasında AK Parti Başiskele İlçe Başkanlığı görevini yaptı.
Dr. Şahin Talus, evli ve 2 çocuk babasıdır.

Bugün 17:49 TSİ - Siyaset

Muhabir Selin Becer

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