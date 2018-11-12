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Kişisel Gelişimciler Kasır Kafe’de toplandı

Kocaeli Kişisel Gelişim Zirvesi adı altında düzenlenen eğitim seminerine CNN Türk Haber Spikeri Gülay Özdem, TRT Haber Müdürü Burak Gerçek ve İyi Koç Kurucusu Şira Yıldız Asan katıldı. Konuşmacılar seminer öncesinde Kasır Kafe’de dinlenerek seminer hakkında fikir alışverişinde bulundu.

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Kocaeli Kişisel Gelişim Zirvesi’nde kariyer, psikoloji, iletişim ve girişimcilik kapsamında eğitim seminerleri tüm hızıyla devam ediyor.  Geçtiğimiz günlerde Sabancı Kültür Merkezi’nde düzenlenen eğitim seminerine konuşmacı olarak CNN Türk Haber Spikeri Gülay Özdem, TRT Haber Müdürü Burak Gerçek ve İyi Koç Kurucusu Şira Yıldız Asan katıldı.

KASIR KAFE’DE TOPLANDILAR

Konuşmacılar seminer öncesinde Yuvam Akarca’da bulunan Kasır Kafe’de bir araya gelerek dinlendi ve seminer hakkında fikir alışverişinde bulundu. Yoğun katılımın olduğu eğitim seminerinde ayrıca katılımcılara “Başarıya Götüren Eğitim Şifreleri, Beden Dilini Kullanma ve Motivasyon, İş ve Sosyal Hayatta Etkili İletişim ve İnsanları Etkileme Sanatı” adı altında 4 adet eğitim sertifikası verildi. Selin BECER

 

Bugün 19:46 TSİ - Kültür-Sanat

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