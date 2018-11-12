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Atatürk'e hakaret eden Derinceli genç hakkında flaş gelişme!

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ölüm yıl dönümünde, sosyal medya hesabı üzerinden Atatürk'e hakaret eden Derinceli Uğur K. tutuklandı

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Geçtiğimiz 10 Kasım'da yurdun dört bir yanında törenlerle anılan Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e ölüm yıl dönümünde Kocaeli’nde yaşayan Uğur K. isimli şahsın sosyal medyadan yaptığı paylaşımlar vatandaşlar tarafından büyük tepki çekmişti. Sosyal medya hesabında sürekli Cumhuriyet ve Atatürk ile ilgili ağır ithamlarda bulunan şahsın Derince Çınarlı’da ikamet ettiği öğrenildi. Uğur K. akşam saatlerindeGüvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı. Poliste biten işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs nöbetçi mahkemeye çıkarıldı. Uğur K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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