Edinilen bilgilere göre, Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği, perte çıkmış araçların şase numaralarını kullanarak yüzlerce çalıntı aracı satan bir çeteyi takibe aldı. “Düzenbazlar” isimli çeteyi 6 ay takibe alan polis, 20 ilde eş zamanlı olarak "Pert Oto" adlı operasyon düzenledi. Operasyonda 1’i kadın 9 kişi gözaltına alınırken, şase numaraları değiştirilerek satılmış piyasa değeri 10 milyon TL olan 100’e yakın araç ele geçirildi. Emniyet otoparkına çekilen araçlardan sahipleri belirlenenler sahiplerine teslim edildi. Emniyette işlemleri tamamlanan çete lideri olduğu iddia edilen S.Y. (37) ile çete üyeleri F.O. (21), A.B. (23), O.Y. (28), H.Y. (37), E.Y. (30), A.A. (38), K.Y. (25) ve E.K. (39), Gebze Adliyesine sevk edildi. Adliyedeki ifadelerinin ardından hakim karşısına çıkartılan zanlılardan S.Y., E.Y., O.Y., A.B. ve F.O. tutuklanırken, K.Y., H.Y., E.K. ve A.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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"Pert Oto" operasyonunda 5 tutuklama
Kocaeli merkezli 20 ilde düzenlenen operasyonda pert araçların şase numaraları ile çalıntı araç sattığı iddiasıyla gözaltına alınan 9 kişiden 5’i tutuklanırken, 4’ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz