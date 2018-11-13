11 Kasım’da Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bulunan TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi’nde bir geyik denize düştü. Denizde çaresizce çırpınan geyiği gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen itfaiyeye bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, geyiği kurtardı. Darıca Hayvanat Bahçesi’nde tedavi altına alınan geyik, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak telef oldu.
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İtfaiyenin kurtardığı geyik telef oldu
Gebze'de düştüğü denizden itfaiye ekipleri tarafından kurtarılan geyik yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak telef oldu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz