İtfaiyenin kurtardığı geyik telef oldu

11 Kasım’da Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bulunan TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi’nde bir geyik denize düştü. Denizde çaresizce çırpınan geyiği gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen itfaiyeye bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, geyiği kurtardı. Darıca Hayvanat Bahçesi’nde tedavi altına alınan geyik, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak telef oldu.