Sepaş çalışanları miniklerin geleceği için koştu

Sepaş Enerji Genel Müdürü Hakan Çağrı Poyraz’ın önderliğindeki etkinlik İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Spor İstanbul tarafından düzenlendi. "Sağlıklı Yarınlara Koş İstanbul" temasıyla düzenlenen Vodafone 40’ıncı İstanbul Maratonu etkinliğinde, Sepaş Enerji çalışanı olan 19 kişi, 4-7 yaş arası miniklerin geleceğine ışık tutmak için koştu. 15 kilometrelik parkuru tamamlayan Sepaş Enerji çalışanlarından en iyi skorun sahibi 1 dakika 19 saniye 40 saliselik derecesiyle Barış Mekik oldu.