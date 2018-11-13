Sepaş Enerji Genel Müdürü Hakan Çağrı Poyraz’ın önderliğindeki etkinlik İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Spor İstanbul tarafından düzenlendi. "Sağlıklı Yarınlara Koş İstanbul" temasıyla düzenlenen Vodafone 40’ıncı İstanbul Maratonu etkinliğinde, Sepaş Enerji çalışanı olan 19 kişi, 4-7 yaş arası miniklerin geleceğine ışık tutmak için koştu. 15 kilometrelik parkuru tamamlayan Sepaş Enerji çalışanlarından en iyi skorun sahibi 1 dakika 19 saniye 40 saliselik derecesiyle Barış Mekik oldu.
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Sepaş çalışanları miniklerin geleceği için koştu
Kocaeli, Sakarya, Bolu ve Düzce’de 1 milyon 7 bin müşteriye hizmet veren Sepaş Enerji’nin çalışanları 40’ıncı İstanbul Maratonu’nda AÇEV’in (Anne Çocuk Eğitim Vakfı) “Okuyan Bir Gelecek Projesi” yararına koşuya katıldı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz