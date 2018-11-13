AKP’de 130 başvuru

Belediye başkanlığına aday adayı olacak parti yöneticilerinin cuma gününe kadar istifa edip başvuru yapması bekleniyor. Öte yandan Büyükşehir Belediye başkanlığına Mahmut Civelek ve Zekeriya Özak aday adayı olurken Başiskele, Darıca, Dilovası, Gölcük, Kandıra, Karamürsel ve Kartepe’de henüz meclis üyesi aday adayı yok.

BAŞİSKELE’DE 6 BAŞVURU

Başiskele’de Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Hasan Numan Tonka ve Erdal Selimoğlu, Belediye Başkan aday adaylığı için başvurusunu yaptı. Mehmet Yasin Özlü, Şefik Karaaslan, Saffet Polat ve Başiskele İlçe eski Başkanı Şahin Talus da başvuran diğer isimler.

ÇAYIROVA’DA 7 KİŞİ

İdris Demir, Servet Günay, Bünyamin Çiftçi, Hacer Banu Çürüksulu Demir, Ziyaettin Akbaş, Bünyamin Laçin, Asameddin Yürük belediye başkan aday adayı olurken Mehmet Sena Taşköprü ise belediye meclis üyesi aday adayı oldu.

DARICA’DA 12 KİŞİ BAŞKANLIĞA TALİP OLDU

Darıca belediye başkan aday adayı olanlar: Zeynep Yalçın, Orhan Pala, Murat Bayraktar, Çetin Solhan, Ömer Öztürk, Olcay Ulus, Faruk Güneş, Nusrettin Subaşı, Ertuğrul Çetinkaya, Teyar Dağcı, Salim Ünsür ve Nurbay Aydemir. Darıca’da belediye meclis üyeliğine ise henüz aday adayı yok.

DERİNCE’YE 6 KİŞİ TALİP

İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Ednan Pala, Mali Müşavir Rıza Yıldız, Derince eski Belediye Başkan Yardımcısı Necdet Deniz, Ak Parti Derince İlçe eski Başkanı Ahmet Ark, Yasin Yiğit, Suat Demir ve Öztekin Kaşukci belediye başkan aday adayı oldu. Belediye meclis üyeliğine aday adayı olan isim ise Erkan Yıldırım.

DİLOVASI’NDA 18 İSİM

Orhan Çarıkçı, Enver Yıldırım, İsmail Ünal, Ekrem Sıtkı Meral, Gökmen Deli, İbrahim Şahin, Erol Özavcı, Aziz Yalçınkaya, Fevzi Perk, Hamit Topçi, Erdal Ecer, Nihat Yıldırım, Ercan Güneş, Halit Yaşar, Birgan Ayşe Kübra Turan, Osman Aktaş ve Hamza Şayir belediye başkan aday adayı oldu. İlçede belediye meclis üyeliğine başvuru yapan isim henüz yok.

GEBZE’DE REKOR BAŞVURU

Adnan Malkoç, Hayrettin Deniz, Eyüp Ayar, Halil İbrahim Kadıoğlu, Ufuk Ekinci, Ali Altuntaş, Yüksel Ercan, Engin Güzel, Yalçın Coştur, Yavuz Kuş, Mehmet Ali Okur, Cemalettin Kaflı, Mustafa Yıldıztekin, Recep Kaya, Resul Tat, Halim Bülbül, Satı Mehmet Külte ve Mahmut Yandık belediye başkan aday adayı olurken İlyas Aydıner, Cemal Yeşilyurt, Fatma Şen ve Fatih Karakaya belediye meclis üyesi aday adayı oldu.

GÖLCÜK’TE ‘ABİŞ’ DEĞİŞİMİ

İhsaniye Belediye eski Başkanı Necati Zorlu, Dr. Ekrem Aktuğ, Gölcük İlçe eski Başkanı ve İl Yöneticisi Sedat Yücel, Recep Şinasi Yıldız, Nazım Usta, Abdullah Zorlu, Nihat Abiş, Sebahattin Ersoy ve Gölcük Belediye eski Başkanı Zekeriya Savaş Gölcük Belediye Başkan aday adaylığı için başvurusunu yaptı. Gölcük’te belediye meclis üyesi aday adayı ise henüz yok. Gölcük’te Meclis Üyesi Berna Abiş belediye başkan adayı adayı olduktan sonra istifa etti. Abiş, Gölcük’e belediye başkan aday adayı olan amcası Nihat Abiş’i destekleme kararı aldı.

İZMİT’TE 10 BAŞVURU

İzmit Belediye Başkanlığına başvuranlar: Erdoğan Şentürk, Hicran Bozkurt, Hikmet Rabbani Işık, Sinan Üner, Tahir Akman, Talha Kös, Zekeriya Özak, Ali Korkmaz. Teymen Erol ve Şevval Oruç belediye meclis üyesi aday adayı oldu.

KANDIRA’DA MECLİS ÜYESİ ADAY ADAYI YOK

Kandıra Belediye Başkan aday adayı olan isimler; Kemal Gökalp Akpir, Harun Öztaş, Ayhan Yalçın, İrfan Kurt, Faruk Özaydın, Murat Batmaz ve Erhan Öztürk. Kandıra’da belediye meclis üyesi aday adayı henüz yok.

EN AZ BAŞVURU KARAMÜRSEL’E

Fuar Müdürü Feyzi Utaş, Tuncer Ertan ve Ömer ÖzdemirKaramürsel Belediye Başkan aday adayı oldu. İlçede belediye meclis üyesi aday adayı henüz yok.

KARTEPE’YE 11 İSİM TALİP

Kartepe Belediye Başkan aday adaylığı başvurusunda bulunanlar: Zeki Çıtlak, Zafer Arat, Ali Koç ve Murat Yıldız, Sarımeşe Belediye eski Başkanı Ergün Berdan, Kartepe Belediye eski Başkanı Şükrü Karabalık, Meclis üyesi işadamı Orhan Sarısüleyman, OkşinBeçet Çolak, Adnan Kızıltepe, Nuri Aydın Kartepe Kadın Kolları eski Başkanı Sevim Balaban.

KÖRFEZ’DE 15 İSİM

En fazla başvurunun olduğu Körfez’de başvuranlar şöyle: Ali Yılmaz, Mehmet Aydın Mutlu, Eda Ayata, Faruk Denli Nesrin Duran, Nihat Tekgümüş, Mehmet İrak, Caner Göçmez, Melek Çelik, Ali Çakır, Habip Aşı, Alim Erdemir ve Orhan Tuna. Musa Yılmaz ve Yaşar Kahya ise belediye meclis üyesi aday adayı oldu. Selin BECER