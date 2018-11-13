Gazeteciler Cemiyeti'ne 3'üncü aday

ÖNÜMÜZDEKİ SÜREÇTE

Aktan Uslu yaptığı açıklamada, “Geçtiğimiz dönemin yönetim kurulunun “oy birliği” ile aldığı söylenen kararıyla savunmama başvurulmadan üyeliğinden ihraç edildiğim Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti’nin 15 Aralık 2018 Cumartesi günü gerçekleşeceği ilan edilen olağanüstü kongresine başkan adayı olduğumu, duyururum. Adaylığıma dair önümüzdeki süreçte detaylı açıklama yine birlikte hareket ettiğim ekibimi temsilen şahsım tarafından İzmit, Gebze ve Gölcük’te düzenlenmesi tasarlanan basın toplantıları ve/veya basın toplantısı düzenlenmemesi halinde yazılı basın açıklamaları ile paylaşılacaktır.

ÖNERGE VERECEĞİM

Ancak üç önemli detaya dair bugün itibariyle değinip şunları belirtmek isterim. Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti’nin ihracım sonrası yaptığım girişimlerin ardından 29 Ağustos 2016 tarih, 418 sayılı cevabında yer alan hakkıma istinaden. Kongre günü önce üyelik hakkımın yeniden tanınması için divana önerge vereceğim. Prosedür gereği divan önce görüşülüp görüşülmemesini, ardından talebimi onaylayacak. Katılımcıların yarısından bir fazlasının lehime “kabul” oyu kullanması durumunda üyeliğim tekrar sağlanmış olacaktır. Bu şekilde seçilme hakkımı da resmen edinmiş olacağım. Önergeyi şahsım adına vereceğim ancak gerek bir önceki gerekse bu dönem benzer ihraçlara maruz kalan arkadaşlarım varsa böyle bir hakkı olduğunu, bu hakkın izahının bizzat cemiyetin bir önceki dönem yönetimince yazılı olarak yapıldığını hatırlatırım. Bu yolu izleyerek, talep etmeleri halinde yine üyelik girişiminde bulunabilirler.

YETERLİ OLACAK

Adaylığımda, sadece şahsım için değil sarı basın kartı sahibi olmayan tüm üyeleri ilgilendiren bir diğer engel başkanlığa aday olacaklarda sarı basın kartı şartı aranmasıdır. Bu özünde demokrasi ile asla bağdaşmayan, KOGACE kurumsalında bir sivil toplum örgütünde her bir üyenin seçilme hakkının önüne set tıkayan karar; 2014 yılının kasım ayındaki kongrede Çetin Gürol ve ekibi tarafından verilen önergenin bir şekilde kabulüyle alınmıştır. Bu demokrasi ayıbının giderilmesi, aynı şekliyle mümkündür. 15 Aralık’taki kongrede divana vereceğim bir diğer önergeyle kongrede tüm üyelerin başkan adaylığı hakkının sağlanması girişimim olacaktır. Yine kongreye katılanların yarısından bir fazlasının o önergeye kabul oyu vermesinin yeterli olacağını öngörüyorum.

LİSTE ŞÜPHELİ

Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti’nin sitesinde yıllardır boş kalan üyelik bölümü, olağanüstü kongrenin kesinleşmesiyle birlikte yine doldurulmuştur. Demek ki gerek Halit Yılmaz’ın son, gerekse Çetin Gürol’un ilk ve ikinci dönem yönetimlerinin önce eksikliğin giderileceğine dair tüm söylemleri; sözlerini yerine getirmedikten sonra tüm “savunma” gerekçeleri, şekilde görüldüğü gibi gerçeği yansıtmamıştır. Ancak ilan edilen liste de şüphelidir. Cemiyet üyeliğinden istifa ettiğini söyleyenler de listede yer almaktadır. Cemiyet üyeliğine dair, ‘Kartım var benim, üyeyim’ diyen kimi meslektaşların isimlerinin yer almadığı tespit edilmiştir. Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti’nin mevcut yönetimi kongre öncesi üyeleri, sitede yer alan o listeye ilişkin olarak bilgilendirmelidir: “O liste güncel midir? Güncel değilse, sitede nasıl yer almaktadır? Güncel değilse, doğru liste hangisidir?”Bir diğer bilgilendirme mecburiyeti tüzüğe dairdir. Sarı basın kartı olmayanların başkan adaylığının önünü tıkayan kongre kararının önümüzdeki olağanüstü kongrede geçerliğinin olmaması için divana verilecek önergenin onayı için, “Yüzde 50 + 1 oy” yeterli midir? Yetersizse; hangi tüzük maddesine istinaden yetersizdir. Yüzde kaç oranında salt çoğunluk aranmaktadır veya aranacaktır?

ZORUNDA KARAR

15 Aralık’taki kongrede tercihleri hangi aday ve listeden yana olursa olsun cemiyetimizin tüm üyelerinin her iki önergeye de kabul oyu vermesi öncelikli talebimdir. Şahsımın başkanlığındaki bu ekip hareketinde yönetim kurulunun diğer adayları; şartlar, dönem ve geçmişte yaşanan baskılar gerçeğinden esasla kongre günü, divana aday listemiz verilene kadar saklı tutulacaktır. Tüm üyelerin elbette yönetim kuruluna aday olacakları önceden tanıma hakkı vardır ancak bu kararımız, tamamen şartlar gereği alınmak zorunda olunan bir karardır.

GÜVENİLLİRİK ÖNEMLİ

Şahsımın başkan adayı olarak öne çıkmasında karar kılınan bu hareket bir ekip hareketedir. Ekip şahsımın başkan adaylığında uzlaşmıştır. Ekipten başkanlık için başka bir aday daha çıkmayacaktır. Ekibimizin şahsımda öne sürdüğü başkan adayının yanı sıra yönetim kurulu adaylarının da gerek KOGACE üyelerinde gerekse KOGACE’ye üye olmayan meslektaşlar nezdinde güvenilirliği çok önemlidir. Ama program daha önemlidir ve aslolan program ile açıklanacak programın uygulanırlığıdır. O program kongre sürecinde yazılı olarak;

BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ, DEMOKRASİ, MESLEK AHLAKI

Düzenlenmesi halinde İzmit, Gebze ve Gölcük ilçelerinde düzenlenmesi tasarlanan basın toplantılarında paylaşılacaktır. Aksi takdirde yazılı basın açıklaması ve bire bir yöntemiyle duyurulacak ve yaygınlaştırılacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti’nin 15 Aralık’taki kongresinde başkanlığa adaylığımı bir kez daha ilanen duyurur. Kongremizin cemiyetimiz üyesi olsun olmasın tüm ilimiz basın camiasına, ardından ülkemiz basın camiasına hayırlı olması temennisiyle Basın özgürlüğü, demokrasi, meslek ahlak gibi değerlere katkı sunmasını dilerim” dedi.