Kocaeli'nin toplam doğurganlık hızı ne kadar?

Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlüğü tarafından açıklanan verilere göre, Türkiye’de canlı doğan bebek sayısı 2017 yılında 1 milyon 291 bin 055 oldu. Türkiye’de en fazla doğumun meydana geldiği ay 122 bin 170 bebek ile Temmuz ayında olmuştur. En az doğumun gerçekleştiği ay ise 95 bin 121 bebek ile Şubat ayında olmuştur. Toplam doğurganlık hızı 2,07 çocuk oldu. Kocaeli ise 2.01 ile bu oranın altında kaldı. En fazla doğumun yaşandığı ay ise 3 bin 39 ile ağustos oldu. En az ise 2 bin 209 bebek ile nisanda yaşandı.

KAÇ ÇOCUK NE ZAMAN DOĞDU?

Kocaeli ilinde en fazla doğum 3 bin 39 bebek ile Ağustos ayında olmuştur. Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlüğü tarafından açıklanan verilere göre, Kocaeli ilinde Canlı doğan bebek sayısı 2017 yılında 31 bin 161 oldu. Kocaeli ilinde en fazla doğumun meydana geldiği ay 3 bin 39 bebek ile ağustos ayında olmuştur. En az doğumun gerçekleştiği ay ise 2 209 bebek ile nisan ayında olmuştur. Kocaeli ilinde toplam doğurganlık hızı, 2017 yılında 2,01 çocuk olarak gerçekleşti.

YENİLENME DÜZEYİNİN ALTINDA KALDIK

Toplam doğurganlık hızı, 2016 yılında 2,11 çocuk iken 2017 yılında 2,07 çocuk olarak gerçekleşti. Yani, bir kadının doğurgan olduğu dönem boyunca doğurabileceği ortalama çocuk sayısı 2,07 oldu. Bu durum, doğurganlığın nüfusun yenilenme düzeyi olan 2,10’nun altında kaldığını gösterdi. Toplam doğurganlık hızı, bir kadının doğurgan olduğu dönem olan 15-49 yaş grubunda doğurabileceği ortalama çocuk sayısını ifade etmektedir