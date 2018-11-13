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Bugün 10:18 TSİ- Asayiş ( G : Bugün 11:39 TSİ )

Çalılıklara düşen engelli adama film gibi kurtarma

İzmit'te sabah saatlerinde düştüğü çalılıklar arasında mahsur kalan görme engelli şahıs, itfaiye ekiplerinin film gibi operasyonu ile kurtarıldı. Kurtarma esnasında bir itfaiye eri de dikenlerin zarar vermemesi için kendi kaskını yaralı şahsın başına taktı.

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Olay sabah 08.00 sıralarında İzmit Yenidoğan Mahallesi Kaleüstü Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sabah saatlerinde bindiği taksi ile Kaleüstü Sokak’ta inen görme engelli Mustafa İşçi(58) adlı şahıs, yürümeye başladı. Büyük oranda görme engelli olan İşçi, Sokak üzerinde yürüdüğü esnada farkında olmadan yanlış yola girdi. Sokağın yamacında bulunan ağaçlık alana giren İşçi, bir anda dengesini kaybederek çalıların arasına düştü.

Kendi kurtulamayınca bağırarak yardım istedi

Düştüğü yerdeki dikenler yüzünden kendi çabası ile çıkamayan İşçi, bağırarak çevredekilerden yardım istedi. İşçi’nin sesini duyan vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, Mustafa İşçi’yi mahsur kaldığı yerden çıkarmak için çalışma başlattı.

İtfaiye eri, dikenler zarar vermesin diye kaskını yaralı şahsa verdi

Motorlu testere ile diken ve çalıları keserek yol açan ekipler, merdivenle ulaştıkları İşçi’nin bulunduğu yere sedye çıkardı. Bu sırada bir itfaiye eri, dikenlerin zarar vermemesi için kendi başındaki kaskı İşçi’nin başına takarak sedyeye yatırdı. Ekiplerin uzun süren çalışması sonrası bulunduğu yamaçtan indirilen hafif yaralı Mustafa İşçi, ambulansa alınarak Seka Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Bugün 10:18 TSİ İHA Kocaeli- Asayiş

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