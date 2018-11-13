Öztürk, başkan adaylığını açıkladı

Kamuoyunda adaylığı sık sık dillendirilen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kırsal ve Tarımsal Hizmetler Şube Müdürü Erhan Öztürk, AK Parti’den Kandıra Belediyesi başkanlığı için aday adaylığı başvurusunu yaptı. 2007-2010 yılları arasında AKP Gençlik Kolları görevinde bulunan Orman Endüstri Mühendisi olan Öztürk, siyaset hayatına atıldığı partisinden başvurusunu gerçekleştirdi. Sosyal medya üzerinden büyük destek alan Öztürk, Kandıra’da örnek projeler gerçekleştirme hedefiyle çıktığı yolda seçim çalışmalarına kısa sürede başlayacağını dile getirdi.

ERHAN ÖZTÜRK KİMDİR?

Lise’yi Ankara’da Özel Muradiye Erkek Lisesi’nde tamamlayan Erhan Öztürk, Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Endüstri Mühendisliğinden mezun oldu. Askerlik görevini Çanakkale’de Jandarma kısa dönem erbaş olarak tamamladı. 2003 yılında AK Parti’ye üye olan Erhan Öztürk, 2007 yılında Ayhan Kılıç'tan aldığı AK Parti Gençlik Kolları başkanlığı görevini 2010 yılında İskender Yazıcı’ya devretti. Evli ve 2 çocuk babası olan Öztürk’ün ailesi ise tarım, hayvancılık ve ticaretle uğraşmaktadır.

BİRÇOK GÖREVİ BAŞARI İLE TAMAMLADI

2006 yılında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğünde mühendis olarak göreve başlayan Öztürk, 2008 yılında eşi Reyhan Yalçınkaya ile evlendi. Azra ve Tahla adında 2 çocuğu olan Öztürk, 2010 yılında Park ve Bahçeler Müdür Yardımcılığına atandı. 2012 Yılında Köye Hizmet Şube Müdür Yardımcılığı görevine getirilen Öztürk, 2014 Park Bahçe ve Yeşil Alanlara Daire Başkanlığı Etüt Proje ve Hesap Şube Müdürlüğüne atandı.

AİLECEK AKP'LİLER

2016 yılında Kırsal ve Tarımsa Hizmetler Şube Müdürlüğü görevine getirilen Erhan Öztürk’ün babası İbrahim Öztürk, AKP kurucu ilçe yöneticisidir. Abisi Erkan Öztürk ise kurucu ilçe yöneticisi ve hala mevcut ilçe başkan yardımcısı görevini yürütmektedir. Aile olarak tarım, hayvancılık ve ticaretle ilgilenen Öztürk ailesinin bir bireyi olan Öztürk, Genç Kocaeliler Dernek Üyeliği, Seka Kağıt Spor Yönetim Kurulu ve Orman Mühendisleri Odası üyelikleri mevcuttur.

2003 YILINDA AK PARTİ’YE ÜYE OLDUM

Özgeçmişi hakkında bilgi veren Öztürk,”Lise’yi Ankara’da Özel Muradiye Erkek Lisesi’nde tamamladım. Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Endüstri Mühendisliğinden mezun oldum. Askerlik görevimi Çanakkale’de Jandarma kısa dönem erbaş olarak tamamladım. 2003 yılında AKP’ye üye olarak 2007 yılında Ayhan Kılıç'tan aldığım AKP Gençlik Kolları başkanlığı görevini 2010 yılında İskender Yazıcı’ya devrettim. 2006 yılında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğünde mühendis olarak göreve başladım. 2008 yılında eşim Reyhan Yalçınkaya ile evlendim. Azra ve Tahla adında 2 çocuğum vardır. 2010 yılında Park ve Bahçeler Müdür Yardımcılığına atandım. 2012 Yılında Köye Hizmet Şube Müdür Yardımcılığı, 2014 yılında da Park Bahçe ve Yeşil Alanlara Daire Başkanlığı Etüt Proje ve Hesap Şube Müdürlüğüne atandım. Son olarak da 2016 yılından itibaren Kırsal ve Tarımsa Hizmetler Şube Müdürlüğü görevinde bulundum” dedi.