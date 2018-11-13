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Konkordato yeni meslek doğurdu! Aylık 8 bin lira...

Borçlarını ödeyemeyip vadeye yaymaya çalışan birçok şirket konkordatoya gitmek zorunda kalıyor. Piyasada artan talebi gören, şirketlere danışmanlık yapan hukuk firmaları hizmet listesine konkordato kategorisini de ekledi.

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Mali yapıları bozulduğu için borçlarını ödeyemeyip konkordatoya gitmek zorunda kalan birçok şirket bunun için belirli prosedürleri yerine getirmek ve danışmanlık hizmeti almak zorunda kalıyor. Piyasada artan talebi gören bazı hukuk firmaları da bu alanda 'tam paket' danışmanlık hizmeti vermeye başladı.

Dünya gazetesinden Selenay Yağcı'nın haberine göre, konkordato talep eden firmaların borçlarına göre aylık 2 bin ile 8 bin TL arasında değişen hizmet bedeli alınıyor. Toplamda 23 ay süren bir konkordato işleminin danışmanlık ücreti de 184 bin TL'yi bulabiliyor.

Danışmanlık şirketleri sadece konkordato başvurusu yapılması ve dosyanın duruşmalarının takibi değil aynı zamanda sürecin hukuki ve mali her aşamasının sonuna kadar takibini gerçekleştiriyor. Hatta alacaklılarla tek tek görüşüp, pazarlık bile yapıyorlar.

GİZLİLİK ANLAŞMASI İMZALANIYOR

Danışmanlık hizmetlerinin nasıl işlediğini Dünya gazetesine anlatan Avukat Ali Oyanık, "Öncelikle şirketin mali analizini çıkarmaya yardımcı tüm evraklar, mali tablolar üzerinde inceleme yaparak borçlarını ve borçluları tespit ediliyor. Burada gizlilik esası var. Gizlilik anlaşması imzalanıyor. Sonra çözümlere bakılıyor, şirket ya da kişi isterse başvuru dosyası hazırlıyoruz" dedi.

Oyanık, "Konkordato toplamda 23 aylık bir süreç. Bu şirketin 23 ayda bütün borçlarını ödemesi anlamına gelmiyor. Borçlar vadelerine göre ödeniyor. Biz bu 23 aylık süreçte şirketin iyileşebileceğine dair verileri, çözümleri ana proje haline getirip, geçici komiserle paylaşıyoruz o da raporunu mahkeme ile paylaşıyor" açıklamasını yaptı.

Konkordato işlemlerinin kendisinin başlı başına masraflı olduğunu vurgulayan Oyanık, borcun büyüklüğüne göre işlem masraflarının 250 bin lirayı bulabildiğini hatırlatarak, kendilerinin danışmanlık ücreti olarak 2 bin TL ila 8 bin TL arasında ücret aldıklarını kaydetti.

SAHTE DANIŞMANLAR İÇİN UYARI

Danışmanlık alanı henüz çok yeni olduğu için avukatlık firmaları, sahte danışmanlık hizmetleri konusunda uyarıyor. Frmaların, danışmanlık firmalarına bilgilerini vermeden önce gizlilik anlaşması imzalamaları gerektiğinin de altı çiziliyor. 

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Yorumlar

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Ahmet - paran varsa adalet bile senden yana peki zengin konkortaya gider çeki durdurur peki arkasına ciro yapmış salak esnafa veya garibe ne olur biliyormusunuz tabi biliyorsunuz sayın yasayı yapan zengin bahçeleri varsa malı mülkü satacak borcu ödeyecek yoksa batacak oda yoksa hapse girecek neymiş efendim ye kürküm ye

Yanıtla . 0Beğen 13 Kasım 11:12

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