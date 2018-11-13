Osman Akkuş adaylığa hazırlanıyor

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AKP kurucularından, eski meclis üyesi Yalçın Akkuş’un oğlu Osman Akkuş İzmit Belediyesi meclis üyeliği için başvurusunu yapmaya hazırlanıyor. Uzun yıllar gençlik kollarında aktif siyaset yapan Akkuş, teşkilatın her kadem almasıyla tecrübeli bir isim. Serdar mahallesi gençlerinin sevilen ismi Akkuş, istişarelerini tamamlamasının ardından adaylık başvurusunu yapacağı konuşuluyor.