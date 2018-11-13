Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 11:01 TSİ- Siyaset ( G : Bugün 11:02 TSİ )

Osman Akkuş adaylığa hazırlanıyor

Serdar Mahallesinin sevilen gençlerinden Osman Akkuş, AKP’den meclis üyeliğine başvuracak.

mask
Büyütmek için resme tıklayın

AKP kurucularından, eski meclis üyesi Yalçın Akkuş’un oğlu Osman Akkuş İzmit Belediyesi meclis üyeliği için başvurusunu yapmaya hazırlanıyor. Uzun yıllar gençlik kollarında aktif siyaset yapan Akkuş, teşkilatın her kadem almasıyla tecrübeli bir isim. Serdar mahallesi gençlerinin sevilen ismi Akkuş, istişarelerini tamamlamasının ardından adaylık başvurusunu yapacağı konuşuluyor.

Bugün 11:01 TSİ - Siyaset

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Başiskele Belediyesi'nin hizmetlerinden memnun musunuz?
Ali Korkmaz’dan davullu zurnalı adaylık! mask
Ali Korkmaz’dan davullu zurnalı adaylık!
Mahmut Civelek, büyükşehir için başvurdu mask
Mahmut Civelek, büyükşehir için başvurdu
İzmit’e ilk kadın aday adayı mask
İzmit’e ilk kadın aday adayı
Zeki Aygün büyükşehire aday oldu mask
Zeki Aygün büyükşehire aday oldu
Berna Abiş başvurusunu geri çekti mask
Berna Abiş başvurusunu geri çekti
Sekapark’ın mimarı İzmit’e aday oldu mask
Sekapark’ın mimarı İzmit’e aday oldu
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 3 B
Kocaeli’nin en genç adayı İzmit’ten mask
Kocaeli’nin en genç adayı İzmit’ten
Meteoroloji uyardı! Yağışlar geri geliyor mask
Meteoroloji uyardı! Yağışlar geri geliyor
Kocaelili gençten Ata'ya çirkin hakaret mask
Kocaelili gençten Ata'ya çirkin hakaret
Sırtından vuruldu, sığındığı bahçede öldü mask
Sırtından vuruldu, sığındığı bahçede öldü
Anma töreni gecikince Vali 'görevden alın' talimatı verdi mask
Anma töreni gecikince Vali 'görevden alın' talimatı verdi
AKP il yönetiminde şok istifa! mask
AKP il yönetiminde şok istifa!

GALERİ

Dakika 9.05'te ATA'mızı andık mask
Dakika 9.05'te ATA'mızı andık
Kocaelispor hakeme takıldı: "0-0" mask
Kocaelispor hakeme takıldı: "0-0"
Citroen, Çimenler uzmanlığına emanet mask
Citroen, Çimenler uzmanlığına emanet
"Ölümsüz Kahraman" mask
"Ölümsüz Kahraman"
80 yıldır aynı özlem! mask
80 yıldır aynı özlem!
Kocaeli'de 09.05'te hayat durdu mask
Kocaeli'de 09.05'te hayat durdu
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL