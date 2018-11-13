AKP kurucularından, eski meclis üyesi Yalçın Akkuş’un oğlu Osman Akkuş İzmit Belediyesi meclis üyeliği için başvurusunu yapmaya hazırlanıyor. Uzun yıllar gençlik kollarında aktif siyaset yapan Akkuş, teşkilatın her kadem almasıyla tecrübeli bir isim. Serdar mahallesi gençlerinin sevilen ismi Akkuş, istişarelerini tamamlamasının ardından adaylık başvurusunu yapacağı konuşuluyor.
Bugün 11:01 TSİ- Siyaset ( Güncelleme : Bugün 11:02 TSİ )
Osman Akkuş adaylığa hazırlanıyor
Serdar Mahallesinin sevilen gençlerinden Osman Akkuş, AKP’den meclis üyeliğine başvuracak.
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Bugün 11:01 TSİ - Siyaset
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz