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Bugün 11:25 TSİ- Teknoloji ( G : Bugün 12:39 TSİ )

WİFİ kullanırken bu ayar kapalıysa hemen açın!

Az sonra öğreneceğiniz özellik sayesinde internet hızınıza 'altın' bir dokunuş yapacaksınız! Nasıl mı?

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Önce Ayarlar’a girin. Ardından Hücresel kısmı seçin. Şimdi karşınızda Wi-Fi Yardımı seçeneği gelecek. Bu ayar mutlaka açık olmalı. Böylece hızlı sandınız; ancak yavaş WiFi bağlantısında interneti kaplumbağa hızında kullanmaktansa otomatik olarak 4G'ye geçiş yapabilir ya da hızlı WiFi bulunduğunda telefonunuz bu hızlı WiFi hattına bu sayede bağlanabilir.

ŞARJINIZ NEDEN ÇABUK TÜKENİYOR?

Telefonunuzun şarjı çabuk mu tükeniyor? Önce telefonunuzu açın ve bugün bu ayarı hemen kapatın! Meğer telefonunuzu saniye saniye bakın ne tüketiyormuş?

Kullanılan grafikler performans yükü demektir. iPhone’unuzda bazı grafik ve hareket özelliklerini devre dışı bırakarak bu yükü azaltıp bir ciddi anlamda performans artışı sağlayabilirsiniz. Ayarlar > Genel > Erişebilirlik yolunu izleyin. Yine Ayarlar > Genel > Erişebilirlik yolunda yer alan Hareketi Azalt seçeneğine dokunun ve Hareketi Azalt seçeneğini kapatın. Böylece batarya ömrünüz uzayacak! Ancak durun, daha bitmedi!

ÇOK AZ İNSANIN BİLDİĞİ ÖZELLİK

Az sonra dünya genelinde çok az insanın bildiği gizli bir özelliği göreceksiniz! Ayarlar'ın içinde bakın ne gizliymiş?Önce Ayarlar altından Genel'e girin. Daha sonra Klavye'yi seçin. Yeni Klavye Ekle... butonuna dokunun. Japonca'yı seçin. Daha sonra da Kana'yı... Daha sonra da Whatsapp veya SMS ekranını açın ve Dünya simgesine dokunun. Yine aynı kısımda Japonca ifadeyi görene kadar basın. Daha sonra da Kana'yı seçtikten sonra tuşlamadan bu simgeyi seçin. İşte hepsi bu! Artık Japonca harflerden oluşan sıra dışı emojileriniz emrinize amade!

Bugün 11:25 TSİ - Teknoloji

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