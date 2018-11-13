CHP İzmit’te atama yapılacak

Cumhuriyet Halk Partisi’nde 31 Mart 2019’da yapılacak olan yerel seçimler için aday adaylık başvurusu süresi sonra ererken aday belirlemem hususunda yöntem henüz netlik kazanmamıştı. Aday adayları atama yoluyla mı belli olacak yoksa genel merkez mi belirleyecek? Sorusunun yanıtı merakla bekleniyordu.

ÖNSEÇİM İSTENİYORDU

Özellikle İzmit İlçe örgütü ön seçim konusunda oldukça ısrarlı. İlçe örgütü genel merkeze bu konuda dilekçe yazıp teslim etmişti. İzmit için Nazif Korkmaz ve Cengiz Çakar resmen başvuru yapmıştı. Genel merkezden gelen bilgiler doğrultunda Körfez, Gebze, Çayırova, Kartepe, Kandıra ilçelerinde başkan adayının belirlenmesi için temayül (ön seçim) yapılacak.

ÇALIK VE TÖRK ATANACAK

İzmit, Başiskele, Gölcük, Derince, Karamürsel, Dilovası ve Darıca’ya başkan atanacak. Bilindiği üzere Derince’ye Sertif Gökçe, Gölcük’e İsmet İşeri ve Dilovası’na ise Kemal Memiş atanmıştı. Karamürsel’e Ahmet Çalık’ın Darıca ise Yakup Törk’ün yarın yapılacak parti meclisi toplantısı sonrası atanması yapılması bekleniyor. Selin BECER