Öztekin Kaşukci Derince'den aday adayı oldu

150’DEN FAZLA KARSLI DESTEK ÇIKTI

AK Parti’de Derince’de 11 belediye başkan aday adaylığı başvurusunun ardından Pazartesi akşamı Öztekin Kaşukci çok sayıda Karslı vatandaşın eşliğinde Derince İzmit İlçe Başkanlığına gelerek başvuruda bulundu. Öztekin Kaşukci başvurusunu Derince İlçe Başkan Vekili Selçuk Çakıroğlu’na teslim ederken yaptığı konuşmada, “Bütün uzun yolculuklar tek bir adımla başlar. Biz Kocaeli’ye Derince’ye hizmet etmek için adımımızı attık. Bugün de attığımız bu adım hayırlı uğurlu olsun. Bu bir yarıştır, çok kıymetli aday arkadaşlarımız var hepsi layıktır bu şerefe. Biz AK Partiliyiz, AK Partiye hizmet eden herkes değerlidir. Yanımızda destekleyen arkadaşlarımız var, hepimiz ak duygularla yola çıktık. Bizi destekleyen herkesten Allah razı olsun.

DERİNCE İÇİN PROJELERİMİZ VAR

Derince 450 icra komitesi olan 150 bin yaşayanı olan bir kent, biz bu kenti yönetmeye talibiz. Hepimizin Derince için projeleri var, partimizin politikasıyla uygun projelerimiz var, geçmişte birinciliklerimiz var. Derince’nin önceliklerini Derincelilerle konuşacağız. Dünyanın her yer yerinde belediyenin politikaları değerlendirilirken 3 temel esas var, bunlar alt yapı, üst yapı ve işsizliktir. Bu üç konuyu da Derince’de değerlendireceğiz. İstihdamı arttıracak projelerimiz devam edecek. Bu kentte yaşayan Sivil Toplum Kuruluşlarının kent için görüşleri de önemli, hiç kimseyi ayırt etmeden Derince’ye katkı yapmak bizim şiarımızdır. Bugüne kadar hiç bir işi ben yaptım demedim, biz yaptık. Hep birlikte olursak bir şeylerin başarısını getiririz.

BASİT DOKUNUŞLARLA DERİNCE’NİN SORUNLARINI ÇÖZECEĞİZ

Sivil Toplum Kuruluşları benim için vazgeçilmezdir. Sivil toplum derneklerinden, hemşeri derneklerine kadar hepsi için çok güzel projelerimiz var. Zamanı gelince hepsini açıklayacağız. Çok basit dokunuşlarla Derince’nin sorunlarını çözeceğiz. Proje bazlı gittik yine öyle devam edeceğiz. Yarın da Allah bize bu görevi nasip ederse herkesi derince için hizmet etmeye davet edeceğiz. Bugün burada olan herkese, eşime, anneme teşekkür ederim. Kararımızı verdiğimizden beri Kocaeli Kars İli Derneği Başkanı Ertekin Akbulak çok destek oldu bu organizasyonu tek başına yaptı çok teşekkür ederim. Destek olan, yanımızda olan, bizi bugün burada yalnız bırakmayan herkese çok teşekkür ederim” açıklamasında bulundu.

ÖZTEKİN KAŞUKCİ KİMDİR?