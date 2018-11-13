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Öztekin Kaşukci Derince'den aday adayı oldu

AKP’de yaklaşan yerel seçimler için 5-12 Kasım olarak belirlenen aday adaylığı başvuru süreci son gün uzatılarak 16 Kasım Cuma gününe alınmasının ardından Derince’de Öztekin Kaşukci, Dilovası belediye başkan aday adayı Nihat Yıldırım, Körfez belediye başkan aday adayı, Kocaeli Kars İli Derneği Başkanı Ertekin Akbulak, çok sayıda dernek temsilcisi ve 150’den fazla vatandaşın desteğiyle aday adaylığı başvurusunda bulundu.

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150’DEN FAZLA KARSLI DESTEK ÇIKTI

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AK Parti’de Derince’de 11 belediye başkan aday adaylığı başvurusunun ardından Pazartesi akşamı Öztekin Kaşukci çok sayıda Karslı vatandaşın eşliğinde Derince İzmit İlçe Başkanlığına gelerek başvuruda bulundu. Öztekin Kaşukci başvurusunu Derince İlçe Başkan Vekili Selçuk Çakıroğlu’na teslim ederken yaptığı konuşmada, “Bütün uzun yolculuklar tek bir adımla başlar. Biz Kocaeli’ye Derince’ye hizmet etmek için adımımızı attık. Bugün de attığımız bu adım hayırlı uğurlu olsun. Bu bir yarıştır, çok kıymetli aday arkadaşlarımız var hepsi layıktır bu şerefe. Biz AK Partiliyiz, AK Partiye hizmet eden herkes değerlidir. Yanımızda destekleyen arkadaşlarımız var, hepimiz ak duygularla yola çıktık. Bizi destekleyen herkesten Allah razı olsun. 
 
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Derince 450 icra komitesi olan 150 bin yaşayanı olan bir kent, biz bu kenti yönetmeye talibiz. Hepimizin Derince için projeleri var, partimizin politikasıyla uygun projelerimiz var, geçmişte birinciliklerimiz var. Derince’nin önceliklerini Derincelilerle konuşacağız. Dünyanın her yer yerinde belediyenin politikaları değerlendirilirken 3 temel esas var, bunlar alt yapı, üst yapı ve işsizliktir. Bu üç konuyu da Derince’de değerlendireceğiz. İstihdamı arttıracak projelerimiz devam edecek. Bu kentte yaşayan Sivil Toplum Kuruluşlarının kent için görüşleri de önemli, hiç kimseyi ayırt etmeden Derince’ye katkı yapmak bizim şiarımızdır. Bugüne kadar hiç bir işi ben yaptım demedim, biz yaptık. Hep birlikte olursak bir şeylerin başarısını getiririz. 
 
BASİT DOKUNUŞLARLA DERİNCE’NİN SORUNLARINI ÇÖZECEĞİZ467e06e94b31476aa9e43348d70eb5ac-500-0-0.jpg?
 
Sivil Toplum Kuruluşları benim için vazgeçilmezdir. Sivil toplum derneklerinden, hemşeri derneklerine kadar hepsi için çok güzel projelerimiz var. Zamanı gelince hepsini açıklayacağız. Çok basit dokunuşlarla Derince’nin sorunlarını çözeceğiz. Proje bazlı gittik yine öyle devam edeceğiz. Yarın da Allah bize bu görevi nasip ederse herkesi derince için hizmet etmeye davet edeceğiz. Bugün burada olan herkese, eşime, anneme teşekkür ederim. Kararımızı verdiğimizden beri Kocaeli Kars İli Derneği Başkanı Ertekin Akbulak çok destek oldu bu organizasyonu tek başına yaptı çok teşekkür ederim. Destek olan, yanımızda olan, bizi bugün burada yalnız bırakmayan herkese çok teşekkür ederim” açıklamasında bulundu.
 
ÖZTEKİN KAŞUKCİ KİMDİR?
 
1964 Kars Digor doğumlu olan Öztekin Kaşukci 1976 yılında ailesiyle Kocaeli’ye taşındı. Orta öğretim ve liseyi Derince’de bitiren Kaşukci, Anadolu Üniversitesi İşletme mezunu oldu. Kamu Yönetimi dalında yüksek lisansa devam Kaşukci, Edirne, Bursa, Bartın ve Gebze’de Şube Müdürlüğü yaptı. Ardından 2008-2009 yıllarında Samsun İl Müdürü ve ardından Kocaeli İl Müdürlüğü görevinden emekli oldu.  2007-2011-2015-2018 yapılan Genel Seçimlerde AK Parti’den milletvekili aday adayı oldu. Öztekin Kaşukci evli ve 3 çocuk babası.

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Yorumlar

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Yolcu - Yahu arkadaş bir yerede adal olmasan,senin adın bay aday adayı olmalıymış.Yetmedimi,her dönem bir yerlere aday oluyorsun sonrada boyunun ölçüsünü alıyorsun.Görmüyormusun seni bu kentte bir şey yapmıyorlar.İstersen birde kendi memleketini dene.Belki köyüne muhtar ederler seni...

Yanıtla . 0Beğen 13 Kasım 13:35

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