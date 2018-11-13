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Tarhan: Diyanete ödenek var bilime yok!

CHP Milletvekili Tahsin Tarhan, Sanayi Bakanlığı Bütçesi ile ilgili basın açıklaması yaptı.

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Genel Kurul görüşmeleri henüz yapılmayan Bilim Sanayi Ve Teknoloji Bakanlığı Bütçesi için Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan Tasarruf Bütçesi olarak adlandırılan 2019 bütçesinde asarruf Ne Yazık Ki Bilimden Yapılmak İstenmiştir. 2019 Bütçesinde diyanete ödenek var bilime ödenek yok Dedi.

ANADOLUDA İŞ ADAMLARI, SANAYİCİLER İNTİHAR EDİYOR

Tahsin Tarhan Ülkemiz Büyük Bir Ekonomik Kriz İçerisindedir. Önce Teşhisi Koyup Daha Sonra Tedavi Uygulamak Gerekir.  Sanayi Bakanlığı Bütçesi Sunumu Yapılırken Sürekli Olarak Katma Değeri Yüksek Üretimden Bahsedildi. Mevcut Durumda Ne Yapılacak Sanayi Hangi Adımlar Atılarak Yeniden Ayağa Kaldırılacak Ne Yazık Ki Sayın Bakan Bu Konularda Hiçbir Programlama Yapmamış. Anadoluda İş Adamları Sanayiciler Borçları Yüzünden İntihar Etmeye Başladı. Bakanlık Hala Durumun İyiye Gittiği Söyleyerek Hayal Satmaya Çalışıyor Dedi

BİLİM SANAYİ VE TEKNOLOJİ AKP İKTİDARLARI İÇİN OLMASA DA OLUR

Tahsin Tarhan Tüm Dünya Bilime Teknoloji Sanayiye Yatırım Yaparken Biz Tüm Alanlara Üvey Evlat Olarak Bakıyoruz. Bilim Ve Teknoloji Bakanlığının Bütçesinin Daralttırılması Yatırımın Teknolojiye Değil Betona Yapılması AKP İktidarları İçin Bilim Olmasa Da Olur Anlamına Gelmektedir.

Ar-Geye Yatırım Yapmayan Teknoloji Üretmeyen Ülkeler Yakın Gelecekte Büyük Zorluklar Çekeceklerdir. Ülke Olarak Bir An Önce Betona Ve Ranta Yatırım Yapmaktan Vazgeçip Bilim Üretmek Zorundayız. Dedi

FABRİKASI BİLE YOK AMA YERLİ OTOMOBİL ÜRETİLECEK

Tahsin Tarhan Yıllardır Özellikle Her Seçim Dönemlerinde Yerli Otomobil Üreteceğiz Deniliyor. 2019 Bilim Sanayi Ve Teknoloji Bakanlığının Vizyon Ve Yıldız Projelerinden Birisi Yine Yerli Otomobil.

Henüz Fabrikası Bile Yok. Sayın Bakana Yatırım İçin Gerekli Parayı 11 Milyar TLyi Nereden Bulacaksınız Diye Soruyoruz Ne Yazık Ki Cevap Yok Dünyanın Her Yerine Otomobil Satan Dev Markalar Bir Senede Ortalama 2.5 Milyon Araç Üretip 10 Milyon Araç Satıyorlar. Rekabet Edebilecek Misiniz Diye Soruyoruz. Ne Yazık Ki Onunda Cevabı Yok. Ceo Atamasıyla Hayalle Yapacağız Demekle Otomobil Üretilmez. Şayet Seri Üretime Geçecek Bir Otomobil Üretebilirlerse Nobele Aday Gösterelim Dedi.

Bugün 12:14 TSİ - Siyaset

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