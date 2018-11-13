Olay, Kartepe Arslanbey Mahallesi Atakent Konutları'nda dün meydana geldi. Sitedeki parkta oyun oynayan çocukların sesinden rahatsız olan Bülent Küçükoğlu, çocukları parkta bulunan komşusu Hasan Şahin ile tartıştı. Bülent Küçükoğlu tehditler savururken, eve giderek bıçak alıp geri döndü. Bülent Küçükoğlu bıçağı komşusu Hasan Şahin'in göğsüne sapladı. Yaralanan Hasan Şahin kaldırıldığı Kocaeli Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Polis olayın ardından kaçan Bülent Küçükoğlu'nu yakaladı. Bülent Küçükoğlu ifadesinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi. Tutuklanan Bülent Küçükoğlu cezaevine gönderildi.
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Çocukların sesinden rahatsız olup komşusunu bıçakladı, tutuklandı
Kartepe'de, sitedeki parkta oyun oynayan çocukların sesinden rahatsız olduğu iddiasıyla tartıştığı komşusunu bıçaklayan Bülent Küçükoğlu tutuklandı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz