Lastik İş Sendikası Genel Başkanı Abdullah Karacan, Sakarya'da vuruldu. Karacan, Sakarya'nın Arifiye ilçesinde bulunan Goodyear lastik fabrikasına ziyarete gittiği sırada silahlı saldırıya uğradı. Ağır yaralanan Karacan, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumunun ağır olduğu öğrenilen Karacan’ın yanında Lastik İş Sendikası Goodyear Fabrikası işyeri temsilcisi Osman Bayraktar ve Mustafa Sipahi de vuruldu. Selin BECER
Bugün 12:27 TSİ- Asayiş ( Güncelleme : Bugün 13:46 TSİ )
Abdullah Karacan Sakarya'da vuruldu
Lastik İş Sendikası Genel Başkanı Abdullah Karacan, Sakarya'da silahlı saldırıya uğradı.
Haber albümü için resme tıklayın
Bugün 12:27 TSİ - Asayiş
Anket Başiskele Belediyesi'nin hizmetlerinden memnun musunuz?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz