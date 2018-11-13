Lastik İş Sendikası Genel Başkanı Abdullah Karacan, Sakarya'da vuruldu. Karacan, Sakarya'nın Arifiye ilçesinde bulunan Goodyear lastik fabrikasına ziyarete gittiği sırada silahlı saldırıya uğradı. Ağır yaralanan Karacan, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumunun ağır olduğu öğrenilen Karacan’ın yanında Lastik İş Sendikası Goodyear Fabrikası işyeri temsilcisi Osman Bayraktar ve Mustafa Sipahi de vuruldu. Selin BECER