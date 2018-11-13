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Hürriyet: ŞÖNİM’lerin durumları iyileştirilmeli

CHP Kocaeli Milletvekili Hürriyet, mecliste başlayan Plan Bütçe Komisyonu maratonunda Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bütçe toplantısında ŞÖNİM’leri gündeme getirdi.

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TBMM’de Plan-Bütçe Komisyonu mesaisi başlarken, TBMM başkanlık Divanı Katip Üyesi ve CHP Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’a ŞÖNİM ve kadın sığınma evlerinin durumlarının iyileştirilmesi gerektiğini dile getirdi.

İKİ BAKANLIK NEDEN BİRLEŞTİ?

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bütçe komisyonunda konuşan CHP Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet, ilk olarak iki bakanlığın birleştirilmesi ile oluşturulan yeni bakanlığın artık sadece ‘kadın’ı değil, ‘aile’ kavramını da önemsizleştirdiğine dikkat çekti. Konuyla ilgili konuşan CHP Kocaeli Milletvekili Hürriyet, “Aile ve Çalışma Bakanlığının, birleştirilen iki bakanlığın bütçesini konuşuyoruz. Ne yazık ki "kadın" adı Aile Bakanlığından çıkarıldı, şimdi iki bakanlık birleşti, kadın adı gibi aile adı da bu Bakanlığın içerisinde eridi gitti. Aile Bakanlığı neden Çalışma Bakanlığı altına yerleştirildi? Açıkçası, benim merak ettiğim konulardan bir tanesi. Bu iki bakanlığın nasıl bir benzerliği ve çalışması olabilecek?” dedi.

CİDDİ BİR BÜTÇE EKSİKLİĞİ VAR

ŞÖNİM ve kadın sığınma evlerinin yetersizliklerinden de bahseden Milletvekili Hürriyet, “Bakan’ın bütçe sunumunda ŞÖNİM ve kadın sığınma evlerinden müthiş bir şekilde bahsediliyor. Ama bizim yaptığımız saha çalışmalarında kadın sığınma evlerinin de, ŞÖNİM'lerin de ciddi yetersiz olduğunu gördük, ciddi bir bütçe eksikliği var. Buralara neden bu kadar az bütçe ayrılıyor? Peki, bunları nasıl etkinleştirmeyi düşünüyorsunuz? Çünkü bakılan vakalarda ne yazık ki hem bütçe yetersizliğinden hem de personel yetersizliğinden ciddi bir sıkıntı görünüyor. "Şiddet Önleme Merkezleri şiddeti neden önleyemiyor? Madem pek çok ilde böyle merkezlerimiz var ama şiddet hâlâ önlenebilmiş değil ülkemizde. Neyi eksik yapıyorsunuz mesela?” dedi.

MÜJDE DİYE AÇILMIŞTI

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya’nın kadın izleme merkezlerini müjde vererek açtığını da sözlerine ekleyen CHP Milletvekili Hürriyet, “2017'de sizden önceki Bakan "Kadın izleme merkezleri açıyoruz, müjde." demişti ama bu kadın izleme merkezleri şu anda ne durumda, belirsiz. "ŞÖNİM'lerde durum vahimken bu kadın izleme merkezlerinde acaba durum nedir" diye de sormak istiyorum buradan. Yoksa yine laf ola beri gele diye ortaya atılmış bir laf mıdır? Bunun da açıklanması gerekir diye düşünüyorum” açıklamasında bulundu.

Bugün 12:41 TSİ - Siyaset

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