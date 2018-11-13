İYİ Parti İl Başkanı Şanbaz Yıldız, Sakarya’da uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralanan, LASTİK İŞ Sendikası Genel Başkanı Abdullah Karacan’a acil şifalar diledi.
Bugün 12:57 TSİ- Gündem ( Güncelleme : Bugün 13:39 TSİ )
Karacan için ilk açıklama İYİ Parti'den!
İYİ Parti İl Başkanı Şanbaz Yıldız, Sakarya’da uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralanan, LASTİK İŞ Sendikası Genel Başkanı Abdullah Karacan hakkında açıklama yaptı.
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İYİ Parti İl Başkanı Şanbaz Yıldız, Sakarya’da uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralanan, LASTİK İŞ Sendikası Genel Başkanı Abdullah Karacan’a acil şifalar diledi.
Bugün 12:57 TSİ - Gündem
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz