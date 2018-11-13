Lastik-İş Sendikası Genel Başkanı Abdullah Karacan, Sakarya’nın Arifiye ilçesinde bulunan bir lastik fabrikasında henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı silahla vurularak ağır yaralandı. Saldırgan Sedat U.'nun fabrikada çalışan bir işçi olduğu iddia edildi. Sedat U.'nun Goodyear Fabrikasınsa pres pişirme bölümünde çalıştığı ve yer değişikliği ile ilgili tartışmanın yaşanması üzerine saldırganın Karacan’ın ruhsatlı tabancasını çekmeceden alarak Karacan’ı ağır yaraladığı öğrenildi. Sedat U. Sakarya Emniyet Müdürlüğü'nde sorguya alındı.
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Karacan, kendi silahıyla vuruldu!
Lastik-İş Sendikası Genel Başkanı Abdullah Karacan'a silahlı saldırıda bulunan Sedat U. olaydan kısa bir süre sonra yakalandı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz