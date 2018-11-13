Karacan, kendi silahıyla vuruldu!

Lastik-İş Sendikası Genel Başkanı Abdullah Karacan, Sakarya’nın Arifiye ilçesinde bulunan bir lastik fabrikasında henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı silahla vurularak ağır yaralandı. Saldırgan Sedat U.'nun fabrikada çalışan bir işçi olduğu iddia edildi. Sedat U.'nun Goodyear Fabrikasınsa pres pişirme bölümünde çalıştığı ve yer değişikliği ile ilgili tartışmanın yaşanması üzerine saldırganın Karacan’ın ruhsatlı tabancasını çekmeceden alarak Karacan’ı ağır yaraladığı öğrenildi. Sedat U. Sakarya Emniyet Müdürlüğü'nde sorguya alındı.

OLAYI GERÇEKLEŞTİRDİĞİ İDDİA EDİLEN SEDAT U.