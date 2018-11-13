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Sarıbay, Karacan’a yapılan silahlı saldırıyı kınadı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kocaeli İl Başkanı Cengiz Sarıbay, uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Lastik İş Sendikası Genel Başkanı Abdullah Karacan için bir mesaj yayınladı.

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CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay, polis soruşturması devam eden olayın takipçisi olacaklarını belirterek, “Olay henüz açıklığa kavuşmuş değil. Ancak hiçbir neden ve sebep bir insana yapılan saldırıyı meşrulaştırmaz. Lastik İş Sendikası Genel Başkanı Abdullah Karacan’a Allah'tan rahmet diliyorum, yapılan saldırıyı esefle kınıyorum” diye konuştu.

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