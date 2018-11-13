CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay, polis soruşturması devam eden olayın takipçisi olacaklarını belirterek, “Olay henüz açıklığa kavuşmuş değil. Ancak hiçbir neden ve sebep bir insana yapılan saldırıyı meşrulaştırmaz. Lastik İş Sendikası Genel Başkanı Abdullah Karacan’a Allah'tan rahmet diliyorum, yapılan saldırıyı esefle kınıyorum” diye konuştu.
Bugün 13:37 TSİ- Siyaset ( Güncelleme : Bugün 14:02 TSİ )
Sarıbay, Karacan’a yapılan silahlı saldırıyı kınadı
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kocaeli İl Başkanı Cengiz Sarıbay, uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Lastik İş Sendikası Genel Başkanı Abdullah Karacan için bir mesaj yayınladı.
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Bugün 13:37 TSİ - Siyaset
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz