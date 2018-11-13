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Abdullah Karacan hayatını kaybetti

Lastik-İş Sendikası Genel Başkanı Abdullah Karacan, Sakarya’nın Arifiye ilçesinde bulunan bir lastik fabrikasında henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı silahla vurularak ağır yaralanmıştı. Karacan'dan kötü haber geldi.

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Edinilen bilgilere göre, Lastik İş Sendikası Genel Başkanı Abdullah Karacan Sakarya’da silahlı saldırıya uğradı. Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Karacan’ın kafasından vurulduğu öğrenildi. Olayda Karacan’ın yanında bulunan Lastik İş Sendikası Goodyear Fabrikası işyeri temsilcisi Osman Bayraktar ve Mustafa Sipahi’nin de vurulduğu öğrenildi. Silahlı saldırının Adapazarı Goodyear çalışanı Sedat U. tarafından gerçekleştirildiği iddia edildi. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Karacan'ın yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı öğrenildi.

KISA SÜREDE YAKALANDI

Silahlı saldırgan Sedat U.'nun fabrikadaki pres pişirme bölümünde çalıştığı ve yer değişikliği ile ilgili tartışma yaşaması üzerine Karacan'ın ruhsatlı tabancasını
çekmeceden alarak Karacan ve beraberindeki iki kişiyi vurduğu öğrenildi. Silahlı saldırgan olaydan kısa süre sonra polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Sedat U. polis ekipleri tarafından emniyete götürüldü. Öte yandan, İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya da olay yerine gelerek inceleme yaptı. Polis ekiplerinin, fabrikadaki incelemesi sürüyor.

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