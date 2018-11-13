Karacan'ın öldüğünü duyan işçiler sinir krizi geçirdi

Lastik İş Genel Başkanı Abdullah Karacan Sakarya’da silahlı saldırıya uğradı. Başında vurulan Karacan, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hızla Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Karacan burada yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Olayda Karacan’ın yanında bulunan Lastik İş Sendikası Goodyear Fabrikası işyeri temsilcisi Osman Bayraktar ve Lastik İş Sendikası Şube Başkanı Mustafa Sipahi’nin de ayağından vuruldu. Yaralılar da Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayın ardından fabrika üretimi durdurdu. Sendika yöneticileri, temsilcileri ve çok sayıda işçi hastaneye akın etti. Karacan’ın hayatını kaybettiği haberini alan bazı işçilerin sinir krizi geçirdiği öğrenildi.