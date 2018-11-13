Olta yutan köpeği belediye personeli kurtardı

​Körfez ilçesi Yarımca sahilinde balık tutan kişiler tarafından atılan oltayı yutan köpeğin çırpındığını gören belediye personeli, hemen müdahalede bulundu. Ekipler, oltanın köpeğin boğazına takıldığını belirledi. Bir kişi hayvan yakalama aparatı ile köpeği tutarken, diğer kişi ise boğazındaki oltayı pense ile çıkardı. Köpek daha sonra tedavisi için hayvan barınağına götürüldü.