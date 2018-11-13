AKP Mardin İl Başkanlığı’na 8 ay önce atanan Nihat Eri’nin genel merkez tarafından il yönetimi ile birlikte istifasının istenmesi üzerine, Eri ve AKP Mardin il yönetimi istifasını verdi. Eri, 31 Mart´ta yapılacak olan yerel yönetimler için aday adaylığını açıklamıştı.
Bugün 14:21 TSİ- Siyaset ( Güncelleme : Bugün 14:22 TSİ )
AKP İl yönetimi görevden alındı!
Adalet ve Kalkınma Partisi Mardin İl Başkanı Nihat Eri ve il yönetimi görevden alındı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz