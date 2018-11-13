AKP İl yönetimi görevden alındı!

AKP Mardin İl Başkanlığı’na 8 ay önce atanan Nihat Eri’nin genel merkez tarafından il yönetimi ile birlikte istifasının istenmesi üzerine, Eri ve AKP Mardin il yönetimi istifasını verdi. Eri, 31 Mart´ta yapılacak olan yerel yönetimler için aday adaylığını açıklamıştı.