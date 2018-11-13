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CHP'de yeni adaylar yarın belli oluyor

24 Ekim'deki PM'de 105 ilçe ve belde adayını açıklayan CHP'de, yeni adaylar için PM yarın yeniden toplanacak.

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CHP'de 24 Ekim'de toplanan Parti Meclisinde (PM) 105 ilçe ve belde adayı açıklanırken, 150 civarında aday ise yarın toplanacak olağanüstü Parti Meclisi'de (PM) belirlenecek. Yerel seçim hazırlıklarını sürdüren CHP'de PM, 14 Kasım Çarşamba günü olağanüstü toplanacak. Edinilen bilgiye göre, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde saat 11.00'de gerçekleştirilecek PM öncesinde, Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplanacak. Parti örgütlerinden gelen talep ve anketlerin değerlendirileceği MYK sonrasında, belediye başkan adaylığı konusunda üzerinde hemfikir olunan isimler PM'ye sunulacak.

PM'nin toplantısı sonrasında da yaklaşık 150 ismin kamuoyuyla paylaşılacağı ifade ediliyor. Öte yandan Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun yarınki PM'de, aday belirleme noktasında yetkilendirilebileceği belirtiliyor. Eğer bu gerçekleşirse bundan sonra adaylar için PM onayına gerek kalmayacak.

Ankara için kritik görüşme

Her kesimden oy alacak, herkese hitap eden ve bölgesini daha ileriye taşıyacak adaylar belirlemeyi hedefleyen CHP, bin 398 belediyede kendi adayını gösterecek. CHP'de bugüne kadar herhangi bir bölgede hiçbir partinin lehine aday çekilmeyeceği açıklansa da yarınki PM öncesinde sürpriz bir gelişme yaşandı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bu akşam İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile görüşecek. İYİ Parti Genel Merkezi'nde gerçekleşecek görüşme, saat 20.00'de başlayacak. Görüşmede, yerel seçime ilişkin görüş alışverişinde bulunulacağı duyurulsa da ana gündem maddesinin Ankara'da Mansur Yavaş isminin ortak aday olarak gösterilmesi konusu olduğu belirtiliyor. Mansur Yavaş, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Ankara rozetsiz olarak yönetilmelidir. Umarım ortak akıl ve uzlaşı ile bir aday tespiti yapılıp Ankara layık olduğu değere kavuşur." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Çoğu yerde aynı isimlerle devam

Şu an için sadece ilçe ve belde adaylarını açıklayan CHP'de, kamuoyuyla paylaşılmasa da çoğu il adayının belirlenmiş olduğu değerlendirmesi yapılıyor. Üzerinde uzlaşı sağlanan Eskişehir, Aydın, Hatay, Balıkesir, Burdur, Giresun, Bolu, Kocaeli gibi şehirlerde isimlerin netleştiği ifade ediliyor. Partinin, Eskişehir, Burdur, Giresun, Hatay ve Aydın'da aynı isimlerle yola devam kararı aldığı bildiriliyor.

Bugün 14:24 TSİ AA Ankara- Siyaset

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