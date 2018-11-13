Olay, Körfez' de bulunan Yarımca Sanayi Sitesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre yapımı devam eden bir inşaatın yaklaşık 10 metre yükseklikteki kolonunun üzerine çıkan bir şahıs, hiçbir güvenlik önlemi almadan çalıştı. Metrelerce yükseklikteki şahsı gören çevredeki vatandaşlar ise o anları cep telefonu ile kaydetti. O anları kaydeden bir vatandaş, şahısın hiçbir güvenlik önlemi almadan, metrelerce yükseklikte çalışmasına, “Adamın üzerinde güvenlik önlemi sağlayan hiçbir şey yok. Ne bir kemer var, ne de başka bir şey. Ölüme meydan okuyor” diyerek tepki gösterdi.
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İnşaatın üzerinde ölüme davetiye
Körfez'de bir inşaatın metrelerce yükseklikteki kolonları üzerinde hiçbir güvenlik önlemi alamdan çalışan işçi, ölüme meydan okudu. O anları cep telefonu ile kaydeden bir vatandaş, “Adam ölüme meydan okuyor” diyerek tepki gösterdi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz