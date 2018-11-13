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Hürriyet: Karakol gibi diğer kurumlarda kapatılabilir

CHP Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet önceki gün İzmit Belediyesi’nin SGK’ya devrettiği ve son olarak kirasını ödeyemediği için kapanan İzmit Kuruçeşme Polis Karakolu bölgesinde yer alan muhtarları ziyaret ederek sorunlarını dinledi.

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İzmit ilçesi sınırları içerisinde bulunan Kuruçeşme Polis Merkezi Amirliği, geçtiğimiz günlerde İzmit Belediyesi'nin borçlarından dolayı devredildiği SGK’nın kira bedeli yüksek bulunduğu için kapatılmak zorunda kaldı. Ancak ne var ki İzmit Belediyesi’nin borcuna karşılık SGK’ya devrettiği tek yer Kuruçeşme Polis Karakolu değil. SGK’ya devredilen yerler arasında yüzlerce çocuğun bulunduğu Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bağlı Kassel Çocuk Yuvası, muhtarların hizmet verdiği Kuruçeşme Hizmet Binası, İdari ve Vergi Mahkemesi binası ve İzmit Belediyesi’nin komşusu olan Belsa Plaza B Blok da bulunuyor. CHP Milletvekili Hürriyet de bölgeye giderek muhtarların sıkıntılarını dinledi ve SGK’ya devredilen pek çok kamu kurumunun da aynı tehlikede olduğunu dile getirdi.

KENDİ BORCUNU BÖYLE Mİ KAPATACAK?

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TBMM Başkanlık Divanı Katip üyesi ve CHP Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet önceki gün, CHP İzmit İlçe Başkanı Hakan Çakar, Şirintepe Muhtarı Nilgün Düzen, Yenimahalle Muhtarı Tuncay Aşkın, Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Mustafa Yaman, Kocatepe Mahallesi Muhtarı Metin Günaydın, Fatih Mahallesi Muhtarı Musa Temel ve Hatipköy Mahallesi Muhtarı Ali Yılmaz, CHP Fatih Mahallesi Temsilcisi İsmail Yılmaz, Kocatepe Mahallesi temsilcisi Özkan Kaygusuz ile bir araya geldi. Dertlerini anlatan muhtarlar, bölgede bulunan ve kapatılan karakolun 20 yıldır hizmet verdiğini ve suça karşı caydırıcı bir unsur olduğunu ifade etti. Mahallelerinde bir an önce polis merkezi kurulması gerektiğini de dile getiren muhtarlar konunun çözüme kavuşmasını istedi. CHP Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet yaptığı konuşmada, “İzmit Belediyesi 216 Milyon liralık borcunu, vatandaşa hizmet eden binaları, kendi borcundan ötürü kurumlara devrederek mi kapatacak? İzmit Belediyesi’nin borçları yüzünden, 7 mahallede 45 bin vatandaşın geceleri bir nebze rahat uyuyabilmelerini sağlayan karakolun kapatılması nasıl bir mantıktır?” dedi.

KAYMAKAMLIK VE ÇOCUK YUVASI DA AYNI TEHLİKEYİ YAŞAYABİLİR

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Açıklamasına devam eden Milletvekili Hürriyet, “İzmit Belediyesi gerçekten vatandaşlarının güvenliğini düşünüyor ve polisin daha iyi hizmet etmesini istiyorsa, bir an önce borcundan ötürü SGK’ya devrettiği karakol binası için, Emniyet’e yeni bir bina tahsis etmesi gerekmektedir.” açıklamasında bulundu. İzmit Belediyesi’nin SGK’ya olan borcu yüzünden devredilen tek kamu hizmet binasının Kuruçeşme Polis Merkezi olmadığını da söyleyerek, “İzmit Kaymakamlığı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bağlı Kassel Çocuk Yuvası, muhtarların hizmet verdiği Kuruçeşme Hizmet Binası, İdari ve Vergi Mahkemesi binası ve İzmit Belediyesi’ne komşu olan Belsa Plaza B Blok’ta bulunuyor. Yani bu kamu binaları da aynı kira tehlikesi yaşayabilir. Zaten bu binalar değerlerinin çok çok altına SGK’ya devredildi ve bu binaların devri de İzmit Belediyesi’nin borcunu azaltmaya yetmedi. Borçlar halen daha devam ediyor.

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