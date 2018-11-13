Otomobil çarpan 2 inek telef oldu

Kaza, sabah saatlerinde, TEM Otoyolu Körfez Karayolları Şube Müdürlüğü'nün önünde meydana geldi. İstanbul yönüne giden, henüz sürücüsü ve plakası belirlenemeyen otomobil, tel örgülerin arasından geçip otoyola çıkan 2 ineğe çarptı. İnekler telef olurken, kaza nedeniyle yol ulaşıma kapandı. İnekler ve hasar gören aracın kaldırılmasıyla yol yeniden ulaşıma açıldı.
Belediye ekiplerince gömülen inekleri, ceza yazılacağı, aracın hasarının ödetileceği korkusu ise sahiplenen olmadı. Hayvan sahibinin tespiti için çalışmaların sürdüğü bildirildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz