Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 14:44 TSİ- Asayiş ( G : Bugün 14:45 TSİ )

Otomobil çarpan 2 inek telef oldu

Körfez'de, tel örgülerin arasından geçerek TEM Otoyolu'na çıkan 2 inek, otomobilin çarpması sonucu telef oldu. Ceza korkusu ile inekleri sahiplenen çıkmadı.

mask
Büyütmek için resme tıklayın

Kaza, sabah saatlerinde, TEM Otoyolu Körfez Karayolları Şube Müdürlüğü'nün önünde meydana geldi. İstanbul yönüne giden, henüz sürücüsü ve plakası belirlenemeyen otomobil, tel örgülerin arasından geçip otoyola çıkan 2 ineğe çarptı. İnekler telef olurken, kaza nedeniyle yol ulaşıma kapandı. İnekler ve hasar gören aracın kaldırılmasıyla yol yeniden ulaşıma açıldı.

Belediye ekiplerince gömülen inekleri, ceza yazılacağı, aracın hasarının ödetileceği korkusu ise sahiplenen olmadı. Hayvan sahibinin tespiti için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Bugün 14:44 TSİ DHA Kocaeli- Asayiş

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Başiskele Belediyesi'nin hizmetlerinden memnun musunuz?
Abdullah Karacan Sakarya'da vuruldu mask
Abdullah Karacan Sakarya'da vuruldu
Kahvehanede çıkan kavga kanlı bitti mask
Kahvehanede çıkan kavga kanlı bitti
Çocukların sesinden rahatsız olup komşusunu bıçakladı, tutuklandı mask
Çocukların sesinden rahatsız olup komşusunu bıçakladı, tutuklandı
Atatürk'e hakaret eden Derinceli genç hakkında flaş gelişme! mask
Atatürk'e hakaret eden Derinceli genç hakkında flaş gelişme!
Çocuklarının sesinden rahatsız olup komşusunu bıçakladı mask
Çocuklarının sesinden rahatsız olup komşusunu bıçakladı
"Pert Oto" operasyonunda 5 tutuklama mask
"Pert Oto" operasyonunda 5 tutuklama
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 3 B
Kocaeli’nin en genç adayı İzmit’ten mask
Kocaeli’nin en genç adayı İzmit’ten
Abdullah Karacan hayatını kaybetti mask
Abdullah Karacan hayatını kaybetti
Karacan, kendi silahıyla vuruldu! mask
Karacan, kendi silahıyla vuruldu!
Meteoroloji uyardı! Yağışlar geri geliyor mask
Meteoroloji uyardı! Yağışlar geri geliyor
Kocaelili gençten Ata'ya çirkin hakaret mask
Kocaelili gençten Ata'ya çirkin hakaret
Abdullah Karacan Sakarya'da vuruldu mask
Abdullah Karacan Sakarya'da vuruldu

GALERİ

Dakika 9.05'te ATA'mızı andık mask
Dakika 9.05'te ATA'mızı andık
Kocaelispor hakeme takıldı: "0-0" mask
Kocaelispor hakeme takıldı: "0-0"
Citroen, Çimenler uzmanlığına emanet mask
Citroen, Çimenler uzmanlığına emanet
"Ölümsüz Kahraman" mask
"Ölümsüz Kahraman"
80 yıldır aynı özlem! mask
80 yıldır aynı özlem!
Kocaeli'de 09.05'te hayat durdu mask
Kocaeli'de 09.05'te hayat durdu
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL