CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay yayınladığı mesajda şu ifadelere yer verdi; “Lastik İş Sendikası Genel Başkanı Abdullah Karacan tüm Türkiye’de olduğu gibi ilimizde de sendikal faaliyetlerindeki emekçiden ve haktan yana tavrı ile herkesin takdirini toplamış bir isimdir. Yapılan silahlı saldırıda hayatını kaybetmesi hepimizi derinden sarsmıştır. Polis soruşturması devam eden olayla ilgili gelişmeleri takip etmekteyiz. Böylesine değerli bir ismi kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Haktan, emekten, işçiden yana olan tavrı ile herkese örnek olan Abdullah Karacan’a Allah’tan rahmet, ailesi ve sevenleri için sabırlar diliyorum”
Bugün 15:10 TSİ- Gündem ( Güncelleme : Bugün 15:11 TSİ )
Sarıbay: Değerli ismi kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kocaeli İl Başkanı Cengiz Sarıbay, uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Lastik İş Sendikası Genel Başkanı Abdullah Karacan için bir mesaj yayınladı.
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Bugün 15:10 TSİ - Gündem
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz