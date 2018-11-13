Sarıbay: Değerli ismi kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz

CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay yayınladığı mesajda şu ifadelere yer verdi; “Lastik İş Sendikası Genel Başkanı Abdullah Karacan tüm Türkiye’de olduğu gibi ilimizde de sendikal faaliyetlerindeki emekçiden ve haktan yana tavrı ile herkesin takdirini toplamış bir isimdir. Yapılan silahlı saldırıda hayatını kaybetmesi hepimizi derinden sarsmıştır. Polis soruşturması devam eden olayla ilgili gelişmeleri takip etmekteyiz. Böylesine değerli bir ismi kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Haktan, emekten, işçiden yana olan tavrı ile herkese örnek olan Abdullah Karacan’a Allah’tan rahmet, ailesi ve sevenleri için sabırlar diliyorum”