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3 yaşındaki çocuk traktörün altında can verdi

İzmit Çubuklubala Köyünde park halindeki traktörün kayması sonucu altında kalan 3 yaşındaki Miran Yaşar olay yerinde yaşamını yitirdi.

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İzmit Sarıhocalar Köyünde ikamet eden ve orman işçisi olarak çalışan Necmettin ile Türkan Yaşar çiftinin 4 çocuğundan biri olan 3 yaşındaki Miran Yaşar, İzmit Çubuklubala Köyünde meydana gelen feci olayda, traktör römorku altında kalarak yaşamını yitirdi. İddiaya göre anne ve babası çalıştığı esnada park halindeki traktörün etrafında oynadığı öğrenilen Miran Yaşar, traktörün kayması sonucu römorkun altında kalarak ağır yaralandı. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Miran Yaşar’ın yaşamını yitirdiği tespit edildi. Olay yerinde jandarma ekipleri tarafından yapılan inceleme işlemlerinin ardından Yaşar’ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Kocaeli Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı. Yaşar’ın cenazesi tamamlanan işlemlerinin ardından ailesine teslim edilerek toprağa verilmek üzere Mardin’e götürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. Nuri AKÇAHARMAN

Bugün 15:12 TSİ - Asayiş

Muhabir Nuri Akçaharman

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