Kocaeli Ticaret Odası Başkanı Necmi Bulut ve Meclis Başkanı Akın Doğan, yayınladıkları mesajda, Lastik-İş Sendikası Genel Başkanı Abdullah Karacan’ın vefatı dolayısıyla duydukları derin üzüntüyü ifade ederek, “Kıymetli dostumuz, işçi ve emekçilerin çok sevgili ağabeyi, Kocaeli iş dünyamızın çok önemli değeri, Lastik- İş Sendikası Genel Başkanı Abdullah Karacan’a Allah’tan rahmet, ailesine sabırlar diliyoruz. Başımız sağ olsun” ifadelerine yer verdi.
Bugün 15:24 TSİ- Gündem ( Güncelleme : Bugün 15:25 TSİ )
"İşçi ve emekçilerin abisiydi"
Kocaeli Ticaret Odası Başkanı Necmi Bulut ve Meclis Başkanı Akın Doğan, Lastik-İş Sendikası Genel Başkanı Abdullah Karacan’ın vefatı dolayısıyla mesaj yayınladı.
Büyütmek için resme tıklayın
Bugün 15:24 TSİ - Gündem
Anket Başiskele Belediyesi'nin hizmetlerinden memnun musunuz?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz