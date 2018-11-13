"İşçi ve emekçilerin abisiydi"

Kocaeli Ticaret Odası Başkanı Necmi Bulut ve Meclis Başkanı Akın Doğan, yayınladıkları mesajda, Lastik-İş Sendikası Genel Başkanı Abdullah Karacan’ın vefatı dolayısıyla duydukları derin üzüntüyü ifade ederek, “Kıymetli dostumuz, işçi ve emekçilerin çok sevgili ağabeyi, Kocaeli iş dünyamızın çok önemli değeri, Lastik- İş Sendikası Genel Başkanı Abdullah Karacan’a Allah’tan rahmet, ailesine sabırlar diliyoruz. Başımız sağ olsun” ifadelerine yer verdi.