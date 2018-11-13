Hâkimler ve Savcılar Kurulu 1. Dairesi, 143 adli yargı ve bölge adliye mahkemesi hakim ve savcısını kapsayan mazeret kararnamesi yayımladı. Listede Kocaeli ile ilgili 4 isim yer aldı. Buna göre; Gölcük Cumhuriyet Savcısı Hüseyin Çolak, Kahramanmaraş Cumhuriyet Savcılığına, Kocaeli Hakimi Berna Temirlek Arpaz, Yargıtay Tetkik Hakimliğine, Kocaeli Hakimi Gülay Parsak, Yargıtay Tetkik Hakimliğine atandı. Zonguldak Hakimi Gülistan Tarakçı ise Kocaeli Hakimliğine atandı.
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Kocaeli'den 3 hakim ve savcı gitti, 1 hakim geldi
Hakimler ve Savcılar Kurulu, adli kararnameyle 143 hakim ve savcının görev yerinin değiştirildiğini açıkladı.
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