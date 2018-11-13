Motosiklet ağaca çarptı 1 yaralı

İzmit Alikahya Fatih Mahallesi Sanayi Caddesi adresinde seyir halinde olan İsmail Akgün idaresindeki 41 BF 720 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yolun kenarındaki ağaca çarptı. Yola savrulan sürücüyü gören çevredeki vatandaşların haber vermesi sonucu olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan Akgün, ambulansla Umuttepe Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken motosiklet ise çekiciyle otoparka götürüldü. Nuri AKÇAHARMAN