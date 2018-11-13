İzmit Alikahya Fatih Mahallesi Sanayi Caddesi adresinde seyir halinde olan İsmail Akgün idaresindeki 41 BF 720 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yolun kenarındaki ağaca çarptı. Yola savrulan sürücüyü gören çevredeki vatandaşların haber vermesi sonucu olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan Akgün, ambulansla Umuttepe Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken motosiklet ise çekiciyle otoparka götürüldü. Nuri AKÇAHARMAN
Bugün 15:53 TSİ- Asayiş ( Güncelleme : Bugün 15:54 TSİ )
Motosiklet ağaca çarptı 1 yaralı
İzmit Alikahya Fatih Mahallesinde motosiklet ile ağaca çarparak yaralanan sürücü, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
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Bugün 15:53 TSİ - Asayiş
Muhabir Nuri Akçaharman
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz