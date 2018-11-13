AGD’den gıyabi cenaze namazı

Anadolu Gençlik Derneği (AGD) İl Temsilciği, Filistin ve Yemen vatandaşlarına yapılan insanlık dışı saldırıları protesto etmek amacıyla Fevziye Camii’nde gıyabi cenaze namazı kıldı. Protestoya Saadet Partisi İl Başkanı Nurettin Çelik, AGD İl Temsilcisi Kemal Halıcı ve çok sayıda vatandaş katılım gösterdi. Namazın ardından AGD İl Başkanı Kemal Halıcı, grup adına basın açıklaması okudu. Halıcı, “Ülkemizdeki terör saldırılarında şehit olan askerlerimize, Siyonist İsrail saldırılarında şehit olan Filistinli kardeşlerimize, Yemen'de saldırılar sonucu ve açlık ölen şehit olan kardeşlerimize, Doğu Türkistan’daki Uygurlu Müslüman kardeşlerimize de Allahtan rahmet diliyoruz. Yaralılara acil şifalar diliyoruz.

Aksi düşünülmez

Diğer taraftan Yemen'de yaşanılan dramın son bulması için başta Türkiye olmak üzere İslam ülkeleri ve uluslararası toplumun gerekli adımları atması konusunu bir kez daha gündeme getiriyoruz. Filistin’de Yemen’de Doğu Türkistan’da bizim canımızdan bir parçadır. Bunun aksi düşünülmemelidir. Siyonist İsrail, Gazze'ye ve Filistin halkına yönelik terör saldırılarına devam ediyor. Siyonist İsrail, önceki akşam Han Yunus'a düzenlediği saldırıyla 10'a yakın Müslüman'ı şehit oldu. Hep birlikte tanıklık ediyoruz ki bir Israil saldırısının yaraları sarılmadan ikinci bir İsrail saldırısı geliyor. Siyonist İsrail, işgal ettiği topraklarda var olduğu müddetçe bu coğrafya barış gelmeyecektir. Siyonist İsrail 'in varlığını tanımak da onunla diplomasi yürütmek de kabul edilemez.

Katliamlara onay veriyorlar

Siyonist İsrail, kendi mutlulukları için dünyayı ateşe vermekten kaçınmayan bir zihniyetin eseridir. Bu zihniyetle ne oturup konuşulabilir ne de anlaşma yapılabilir. Siyonist İsrail, var olduğu günden bu zamana bölgedeki kaosun, çatışmaların ve belirsizliğin ana müsebbibidir. İsrail’i işgal ettiği Filistin topraklarından çıkarmak tüm Müslümanların görevidir. Siyonist İsrail'i yöneten zihniyet tüm dünyaya Filistin halkını terörist olarak lanse etmektedir. Filistin halkının meşru talepleri adeta bir terör örgütünün talepleri gibi gösterilmektedir Başta ABD olmak üzere tüm emperyalist ülkeler Filistin halkından meşru taleplerinden vazgeçmelerini istemektedirler. Siyonist Israil işgal ettiği toprakların her santimetrekaresinden çekilmediği müddetçe bölgeye barışın gelmesi mümkün olmayacaktır. Siyonist İsrail'le normalleşme neresinden bakarsanız bakın işgallere ve katliamlara onay vermektir.

İsrail’in yapacak bir şeyi kalmaz

Başta Türkiye olmak üzere tüm İslam ülkeleri ve hükümetleri Filistin konusunda samimi olmalıdırlar. Filistin meselesine seçim dönemlerinde elverişli bir malzeme olarak bakmak akabinde İsrail'le ilişkileri artırarak devam ettirmek samimiyetsizliktir. Siyonist İsrail, sadece saldırdığı zaman değil her zaman için problemdir. Siyonist İsrail, sadece Filistin halkı ve Müslümanlar için değil tüm insanlık için problemdir. Hükümetler. Filistin meselesinde kendi halklarını maniple etmek yerine düzgün bir duruş sergileseler İsrail'in yapacak hiçbir şeyi kalmaz. Maalesef tüm haydutluğuna, küstahlığına, kan dökücülüğüne ve acımasızlığına rağmen Siyonist İsrail'le birçok İslam ülkesi de siyasi, kültürel, ekonomik ve askeri işbirliği içerisindedir.

Bağımsız ele alınamaz

Siyonist akıl, Fas'tan Endonezya'ya kadar olan coğrafyada, kendi güvenliğini sağlamak hem de kendi hedeflerine ulaşmak adına ülke yönetimlerini etkisi altında tutmaktadır. Büyük İsrail hedefine gidilirken hiçbir husus tesadüflere bırakılmak istenmemektedir. İsrail'le işbirliği yapanlar da en az karşısında duranlar kadar Siyonist aklın imha listesinde yer almaktadırlar. Çünkü Siyonist akıl tüm insanlığın baş belasıdır. Tüm insanlığın düşmanıdır, İsrail’in Filistin'de yaptığı saldırılar İslam coğrafyası da yaşanılan işgallerden, iç savaşlardan bağımsız ele alınamaz” şeklinde konuştu. Nuri AKÇAHARMAN