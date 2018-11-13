Eryarsoy'dan temayül açıklaması

AKP İl Başkanı Abdullah Eryarsoy, “Eski gibi kağıt üzerinden temayül yapmacağız. Zaman ve kağıt israfının önüne geçtik bu uygulamayla. Anında sonuç almak, oyların gizliliğini korumak, zaman ve mesai harcamasının önüne geçmek ve gelişen teknolojiye ayak uydurmak için bu sisteme geçildi. E Temayülümüz bütün illerde 18 Kasım Pazar günü gerçekleştirilecek. İl teşkilatı olarak temayülümüzü 18 Kasım Pazar günü Antikkapı’da gerçekleştireceğiz. 20 kabin 20 bilgisayar sitemini temayülümüz için temin edip Antikkapı’ya kuracağız. Genel merkez yazılımları bilgisayarlara yüklenecek. Oy da bu bilgisayarlardan kullanacaklar. Bir kişi oy hakkının bulunduğu yerde en az 1 en fazla 3 kişi yazabilecek” dedi.

BİN 243 KİŞİLİK TEMAYÜL

Büyükşehir için il yönetim kurulu asil üyeleri, il disiplin kurulu üyeleri, il parti içi demokrasi kurulu başkan ve üyeleri, il kadın ve gençlik kolları başkan ve yönetim kurulu üyeleri, parti üyeliği devam eden eski il başkanları, ilçe başkanları ve yönetim kurulu üyeleri, ilçe kadın ve gençlik kolları başkan ve yönetim kurulu üyeleri, ilçe belediye başkanları, tüm belediye meclis üyeleri, parti üyeliği devam eden ve aday adayı olmayan milletvekillerimiz oy kullanacaklar. Büyükşehir için toplan 1243 isim temayülde oy kullanacak.



OY KULLANACAK İSİMLER



İlçe belediye başkanlıkları için ilçede oturan il yönetim kurulu üyeleri, ilçe yönetim kurulu başkan ve üyeleri, ilçe kadın ve gençlik kolları başkan ve yönetimş, ilçe belediye meclis üyeleri, ana kademe mahalle başkanları, parti üyeliği devam eden geçmiş dönem ilçe başkanları temayülde oy kullanacak. İlçelerimizde ise toplam 1591 isim oy kullanacak. En az 68 oy Dilovası için en fazla da 201 kişi İzmit için oy kullanacak. Sonuçlar direkt cumhurbaşkanının önüne gidecek. Sonuçlar Açıklanmayacak.



CEVDET YILMAZ BAŞKANLIĞINDA

Genel merkezimizden gelen heyetimiz yine temayüle başkanlık edecek. Temayül Komisyon Başkanımız Genel Başkan Yardımcımız Cevdet Yılmaz oldu. Onun başkanlığında temayülümüzü gerçekleştireceğiz. Nuri AKÇAHARMAN