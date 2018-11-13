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Bugün 16:30 TSİ- Ekonomi ( G : Bugün 16:31 TSİ )

1 liraya satılan ekmeğe büyük ilgi

210 ekmeğin 1.25 TL’den satıldığı Kocaeli’de Körfez ilçesinde belediye halk ekmek fırınında üretilen ve 250 gramı 1 TL’den satılan ekmekler vatandaşlardan büyük ilgi görüyor. Günde 10 bin ekmek üreten fırın talebe yetişmekte zorlanıyor.

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Kocaeli’de son dönemde ekmeğin gramajı 250’den 210‘a düşürülerek 1.25 TL’den satılması vatandaşlardan tepki gördü. Enflasyonda yaşanan artışla birlikte ekmeğe yapılan zam, sadece Kocaeli’nin Körfez ilçesinde Körfez Belediyesi bünyesindeki üretim yapan halk ekmeği fırınını etkilemedi. Fırında belediye bünyesindeki işçiler tarafında üretilen ve 250 gramı 1 TL’den satılan ekmekler, vatandaşlardan büyük ilgi görüyor. Yüzde 100 katkı maddesiz üretilen ekmekler, ilçede bulunan 23 noktada halka sunuluyor. Günde 10 bin ekmeğin üretildiği fırın, vatandaşlardan gelen yoğun talebi zaman zaman karşılamakta güçlük çekiyor. Sıcak ekmek için fırına gelen vatandaşlar, hijyenik, katkı maddesi içermeyen ve 1 TL’den satılan ekmekten çok memnun olduklarını söylediler.

“Ekmek üzerinden yapılan oyunları bozmak için halk ekmek faaliyetlerini sürdürüyoruz”

Sık sık fırını denetleyen Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, yapılan ekonomik oyunlar karşısına vatandaşların yanında olmak amacıyla ucuz ekmek üretimine devam ettiklerini ifade etti. Baran, “Fırsat ekonomisi dediğimiz olay gündeme gelmekte. Enflasyondaki yüzde 20’lik artışın dışında vatandaşlarımız arasında bazı insafsız stokçuların oluştuğunu gördük ve fiyatların üzerinde yüzde 200-300 oranında zam yapan belli kurumların olduğunu hep beraber görmüş olduk. Bu oyunları durdurmak adına biz ilçemizde ekmek üzerinden yapılan oyunları bozmak için halk ekmek fırınımızın faaliyetlerini sürdürüyoruz. Halkımıza en kaliteli ekmeği en ucuz fiyata vermenin gayreti içerisinde bulunuyoruz. Özellikle vatandaşlarımıza piyasada 250 gram olarak verilen ekmeğin 200 grama düşürülmesi ve 210 gram ekmeğin 1.25 TL’ye satılması vatandaşlarımızı son derece mağdur etti. Biz 250 gram ekmeği 1 TL’den vererek vatandaşlarımıza yaklaşık yüzde 25 daha uygun bir fiyatla bunu sunuyoruz. Ekmek fiyatları üzerinden; vatandaşın, garibanın olmazsa olmazı üzerinden siyaset yapılmasının doğru olduğunu düşünmüyorum. Bu noktada yerel yönetimlere de büyük görevler düşüyor” dedi.

“Hijyen ortamında üretilen bu ekmek, vatandaşımızın takdirini kazanıyor”

Vatandaşların belediye bünyesinde üretilen halk ekmeğine ilçede bulunan 23 satış noktasında yoğun talep gösterdiğini kaydeden Başkan Baran, “Biz Körfez Belediyesi olarak sosyal belediyeciliğin gereği olarak halkımızın yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz. Yoğun bir talep var. 23 noktada, hemen bu fırınımızın yanında bulunan satış noktamızda biz halkımıza hizmet sunuyoruz. Hijyen ortamında üretilen bu ekmek, vatandaşımızın takdirini kazanıyor. Bizim ekmeğimiz gerçekten kaliteli, erken bayatlamıyor. Ekmeğin hakkını veriyoruz. İyi ve uzman bir ekibimiz var. Güzel ve hijyenik ortamda vatandaşlarımıza en iyi ekmeği en ucuz fiyata vermenin gayreti içerisindeyiz. Körfez ilçesi, Körfez Belediyesi olarak vatandaşımıza darbe vurulmasına izin vermedik, vermeyeceğiz. Vatandaşlardan gelen talebin artması durumunda biz ekmek üretimlerimizi de arttıracağız. Yeter ki vatandaşımız memnun olsun” diye konuştu.

“Ekmeğin her şeyinden memnunuz”

Emekli olması sebebi ile Körfez Belediyesi Halk Ekmek Fırını’ndaki ekmeklerin ekonomisi için daha uygun olduğunu belirten Ethem Kuluş, “Gayet memnunum. İyi karşılıyorum bu durumu. Diğer yerlerde nispeten farklı olsa da ben burayı tercih ediyorum ve ekmeğimi buradan alıyorum. Tabii emekli de olduğumuz için ekonomik olarak bizi etkiliyor. Lezzet açısında diğerlerine göre çok daha iyi. Ekmeğin kendisi görünüm açısından da güzel. Her şeyinden memnunuz” eklinde konuştu.

“Her sabah kahvaltıya gitmeden önce ekmeği buradan alıyorum”

Hem fiyat açısından hem de lezzeti bakımından Körfez Belediyesi halk ekmeğinin daha cazip geldiğini ifade eden Süleyman Coşkun ise, her sabah kahvaltıdan önce Körfez Belediyesi Halk Ekmek Fırını’ndan ekmeğini aldığını söyleyerek, “Çoktandır ekmeği ben 1 TL’ye yiyorum. Beğeniyorum da güzel. Diğer fırınlara göre çok daha güzel. Diğerlerinde 200 gramken ekmek, burada 250 gram. Bunun için cazip geliyor. Ekmeği güzel, beğeniyorum. Ekmek lezzetli, güzel pişiyor. Her sabah kahvaltıya gitmeden önce ekmeği buradan alıyorum” şeklinde konuştu.

Bugün 16:30 TSİ İHA Kocaeli- Ekonomi

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